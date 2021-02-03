Полицейские подвергли приводу оппозиционеров, проводивших акцию протеста у здания парламента

Протестующие пришли с фотографиями депутатов правящей фракции «Мой шаг» и надписями «предатель», которые бросили через ограду Национального собрания.

«Мы не хотим, чтобы в Национальном собрании законы принимал депутат, который не владеет ситуацией в Армении, и он не имеет права называться армянином», - заявили они.

Демонстранты протестовали против проекта о внесении изменений в Судебный кодекс, включенного в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания. В числе других изменений правительство предлагает передать досудебное уголовное производство по делам и расследование коррупционных преступлений отдельным специализированным судьям. То есть, будут назначены судьи, которые будут рассматривать только дела об арестах, обысках, оперативно-розыскных мероприятиях.

По убеждению члена «Движения за спасение отечества», юриста Арсена Бабаяна, власть тем самым будет назначать своих людей, чтобы те быстро арестовывали оппонентов власти, чего сегодня многие судьи не делают.

«Например, когда меня незаконно задерживают, я обращаюсь в суд, и суд признает это задержание незаконным, потому что нет условий для задержания, потому что нет данных о том, что я совершил какое-либо деяние, которое является преступлением, суд меня отпускает. Теперь эти люди решили создать новые штаты судей, которые будут заниматься только досудебным производством», - сказал Бабаян.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян также выразил недовольство в связи с этим законопроектом и высказал свое мнение, использовав авторскую формулировку Никола Пашиняна: «Везде, где Никол Пашинян не получает удовлетворения, он хочет внести изменение. Сейчас он, наконец, убедился, что действительно есть судьи, которые не скулят. Теперь он хочет заменить этих нескулящих судей скулящими судьями».

Акция протеста не прошла гладко: ситуация накалилась, когда протестующие на несколько минут перекрыли проспект Баграмяна. Стянутые сюда полицейские отряды быстро разблокировали дорогу, после чего начали подвергать приводу протестующих, между полицейскими и демонстрантами завязалась потасовка.

В пресс-службе полиции сообщили, что восемь граждан были подвергнуты приводу за неподчинение законному требованию сотрудников правоохранительных органов.

Протестующие шествием двинулись к площади Республики. Они ненадолго остановились возле расположенной у здания правительства резиденции Никола Пашиняна, окруженной полицейскими кордонами. Затем они продолжили акцию и собрались возле палатки, установленной ими на площади около двух месяцев назад.

Движение вчера вечером призвало граждан присоединиться к сегодняшней акции. Лидеры партий, входящих в движение, не участвовали в акции. Вчера они, в том числе бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, член Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян и кандидат движения Вазген Манукян, встретились и обсудили свои дальнейшие действия.