Хотя до жителей приграничного Айкадзора доходят звуки турецко-азербайджанских военных учений, но они не обеспокоены

Хотя из села Айкадзор, расположенного на армяно-турецкой границе, в момент посещения нашей съемочной группы не было возможности увидеть проходящие в Карсе турецко-азербайджанские военные учения, но в селе сегодня издалека были слышны звуки интенсивного взрывающихся снарядов.

Дом 65-летнего Овсепа Маркаряна расположен ближе всех к границе, от его двора до колючей проволоки всего два метра. Он знал о военных учениях.

«До сегодняшнего дня ничего, мы в порядке, чувствуем себя в безопасности, но после этого не знаю, что будет, после того, как мы увидели эту войну, какое должно быть опасение?» - сказал он.

Учитель сельской школы Тигран Маркарян слышал выстрелы с той стороны границы, но сказал, что не беспокоится. «Они едва слышны, мы не беспокоимся, у нас есть беспокойство за то, чтобы не было нападения на наше государство, границу охраняют русские. На мой взгляд, здесь нападения не будет. На Армению нападения не будет, эта граница охраняется русскими», - сказал Маркарян.

По мнению школьного учителя, совместные турецко-азербайджанские учения «Зима-2021» - это демонстрация силы, причем не только Армении. «Они показывают свою силу, показывают русским, соседним странам, что они сильны», - сказал он.

С Маркаряном согласен и ряд армянских аналитиков, однако они также напоминают, что через полтора месяца после предыдущих совместных военных учений Турции и Азербайджана в Карабахе началась 44-дневная война, в которой, согласно ряду сообщений, непосредственное участие приняли также турецкие военные.

Проведение совместных учений раскритиковал официальный Ереван, заявив, что они не только не способствуют миру, но и ставят под сомнение звучащие из Анкары и Баку заверения об установлении мира в регионе. Целью 12-дневных военных учений является координация действий двух стран в ситуации, приближенной к войне, в них участвуют танковые подразделения, артиллерия, снайперские группы, спецназ и вертолеты. Планируется также испытание нового оружия, поступившего на вооружение турецкой и азербайджанской армий.

74-летний Миша Абраамян, внимательно следящий за новостями об учениях, происходящих в непосредственной близости от его дома, сказал, что в случае необходимости готов взять в руки оружие и охранять границу. «Если будет нужно, мы окажем помощь российской армии. Мы жили на границе, выросли здесь, знакомы с условиями, если не мы будем защищать, то кто? Мы слышали о военных учениях по телевидению, что они пройдут в Карсе вместе с азербайджанцами. Ситуация очень плохая, они здесь тоже работали, целый год строили какие-то дороги, устанавливали технику. Мы внимательны, на каждом шагу внимательны. Что касается беспокойства, знаете, очень прискорбно, мы маленькая нация, окруженная с четырех сторон врагами, мы как будто стали игрушкой в руках сверхдержав. Мы должны вооружиться, мы должны в первую очередь развиваться умом, а уже потом оружием, мы во всем должны быть готовы, на каждом шагу, мы с четырех сторон окружены врагами», - сказал Абраамян.

Два сына Соса Давтяна - военные. Отец военных тоже внимательно следит за происходящим по ту сторону колючей проволоки, время от времени замечает движение. «Нам не о чем беспокоиться. Там есть вышка, говорят, там стоит камера, они приходят по утрам смотрят оттуда и уходят, больше ничего», - рассказал Сос Давтян.

Жители Айкадзора говорят, что в ближайшие 12 дней, до завершения совместных турецко-азербайджанских военных учений, будут более бдительны.