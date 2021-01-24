Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией не показывают мирные намерения – МИД

Об этом, отвечая на вопрос информационного агентства PanARMENIAN.Net, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анны Нагдалян.

На просьбу прокомментировать заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что если мир будет долгосрочным, Турция и Азербайджан готовы предпринять шаги по нормализации отношений с Арменией, Анна Нагдалян отметила: «Не хотела бы комментировать заявления турецко-азербайджанского руководства, которые никоим образом не подкрепляются действиями. Более того, они противоречат друг другу. Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией, нарушающие обязательства ОБСЕ, не показывают, что турецко-азербайджанское руководство имеет мирные намерения в отношении Армении. Прекращение вражеских действий в отношении Армении может создать условия для установления доверия в регионе».

Отметим, что 1-12 февраля Турция и Азербайджан планируют провести совместные военные учения «Зима-2021» в провинции Карс недалеко от границы Армении.