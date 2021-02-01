По мнению Медведева, пока не время для обсуждения вопроса статуса Карабаха

По мнению бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева, сегодня очевидно, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен, но сейчас не время его обсуждать, лучше оставить этот вопрос на будущее. Какие сроки он имеет в виду, говоря о будущем, заместитель председателя Совета безопасности РФ не уточнил.

«Позиции сторон конфликта здесь очень сильно различаются, даже внутри Армении идут дискуссии», - в интервью российским СМИ отметил Медведев, напомнив, что Армения сама не признала независимость Нагорного Карабаха. «Об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Поэтому вопрос о статусе лучше отодвинуть на будущий период», - сказал он.

Медведев, который был президентом России в 2008-2012 годах, а затем в течение следующих восьми лет возглавлял российское правительство, в свое время лично участвовал в роли посредника в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В частности, в 2011 году при его посредничестве стороны в Казани были близки к принятию документа, который предусматривал поэтапный вариант урегулирования карабахского конфликта.

Сегодня, говоря о карабахском конфликте, экс-президент России подчеркнул, что если бы не «филигранная» работа президента России Владимира Путина, кровопролитие могло бы продолжаться до сих пор.

«Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта - если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор. Это огромный труд, за который и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России», - сказал Медведев.

Отвечая на вопрос о новой роли Турции на Южном Кавказе, высокопоставленный чиновник России, которая является традиционным соперником Турции в регионе, сказал, что вопрос карабахского конфликта необходимо обсуждать с Турцией.

«Турция является нашим соседом и очень важным партнером, очень близкой страной для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать», - заявил Медведев, никак не упомянув союзника России Армению, у которой многовековые разногласия с Турцией, нет дипломатических отношений с этой страной и которая в течение последних трех десятилетий и особенно после 27 сентября 2020 года категорически выступала против вмешательства Анкары в конфликт.

Несколько месяцев назад обеспокоенность по поводу дестабилизирующего фактора Анкары также выразила возглавляемая Медведевым структура - Совет безопасности РФ, который в октябре прошлого года с участием президента Владимира Путина обсуждал вопрос вербовки сирийских наемников администрацией Эрдогана и их отправки в зону карабахского конфликта войны.

Сегодня уже Дмитрий Медведев констатировал, что между Москвой и Анкарой налажен продуктивный диалог, президенты двух стран постоянно находятся в контакте по карабахскому вопросу, стороны решили создать специальный мониторинговый центр.

Между тем, в Анкаре считают, что война, одержанная Баку благодаря завербованным Турцией наемникам, использованию запрещенного оружия и дронов, достойна отдельного исследования. 44-дневное кровопролитие, унесшее жизни тысяч людей, которое пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Каллын назвал «восстановлением справедливости», по его убеждению, является прекрасным материалом для изучения молодыми специалистами.

«Положен конец большой несправедливости. Карабахская война и произошедшие процессы на самом деле являются хорошей темой для изучения, - сказал Каллын, продолжив: - Что происходило в те дни, какие шаги были предприняты. Это действительно будет важным исследованием».

«Урегулирование карабахского конфликта приведет к новой геополитической ситуации на Южном Кавказе, здесь появятся новые возможности. В ближайшее время мы это увидим», - согласно турецким СМИ, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Турции.