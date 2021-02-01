Эксперты считают, что открытие дорог создает для Еревана как новые возможности, так и риски

По словам руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолога Степана Григоряна, очевидно, что разблокирование Южного Кавказа и задействование путей Армения-Азербайджан исходит из интересов Кремля, который стремится открыть бесперебойные наземные маршруты из России в Турцию.

«Понятно, что разблокирование в какой-то мере также исходит из наших интересов, у нас есть какие-то интересы, но многое зависит от очень конкретных вещей. Всегда есть риски, например, будет ли обеспечена безопасность наших грузов через Азербайджан. Но главный риск состоит в том, что если, например, вопрос статуса не будет включен в повестку дня, и эта программа будет развиваться, согласится ли Азербайджан потом говорить о статусе Арцаха? Вопрос пленных еще не решен».

После состоявшейся в минувшую субботу в Москве встречи вице-премьеров России, Армении и Азербайджана фактически стало ясно, что работы по открытию дорог, соединяющих Армению и Азербайджан, постепенно продвигаются вперед.

«Участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля. Формирование подгрупп планируется завершить к 2 февраля, а их первые заседания планируется провести до 5 февраля», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении, распространенном после этой встречи.

По словам Григоряна, начало такого сотрудничества между Ереваном и Баку может снизить риск возобновления войны между двумя странами.

«Сотрудничество всегда, кажется, должно играть положительную роль, что мы видели, например, в Европе после Второй мировой войны, когда экономическое сотрудничество привело к созданию Европейского союза. В нашем случае ясно, что многое зависит от того, откажется ли Азербайджан от этой антиармянской политики или нет, если не откажется, то всегда будет вероятность войны, даже если произойдет разблокирование [коммуникаций]», - сказал политолог.

По последним данным Статистического комитета, в январе-ноябре 2020 года объем экспортных, импортных грузоперевозок и грузоперевозок внутриреспубликанского значения в Армении составил 13 млн 523 тыс. тонн, из них 8 млн 921 тыс. тонн - автомобильным транспортом, 2 млн 955 тыс. тонн - железнодорожным транспортом, 1 млн 632 тыс. тонн - трубопроводами, 68,4 тыс. тонн. - воздушным транспортом. Большая часть грузоперевозок - 65,9%, была осуществлена автомобильным транспортом, 21,8% - железнодорожным транспортом.