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Армения

COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 2 человека

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 173, в общем составив 166 901.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 404 и сейчас составляет 157 314.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3071.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 766 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5750, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 646 563 (1767 за сутки).

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