2021 год откроет для Армянской армии новую страницу повышения ее боевых возможностей - Оник Гаспарян

Армия не имеет права быть сломленной: солдаты, офицеры, генералы могут лишь склонить голову перед священной памятью наших погибших друзей, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян в своем послании по случаю 29-й годовщины образования Вооруженных сил.

«Сегодня исполняется 29 лет со дня образования наших Вооруженных сил. Мы отмечаем этот день, имеющий историческое значение для каждого из нас, с чувством горечи, но наши сердца полны и гордостью», - своем послании отметил Гаспарян, подчеркнув, что 27 сентября 2020 года наши Вооруженные силы с честью приняли вызов и в течение 44 дней героического сопротивления выполняли свои боевые задачи, сражаясь с силами противника, многократно превосходившими их, и причиняя ему многочисленные потери.

В этой неравной борьбе Армянские вооруженные силы, к сожалению, также понесли невосполнимые потери, отметил Гаспарян, отметив, однако, что «противник надолго запомнит решительность, стойкость и отвагу наших солдат и офицеров, несокрушимую волю и непоколебимую приверженность борьбе до самого конца».

«На поле боя наши соратники творили чудеса, вписывая свои имена золотыми буквами на страницы армянской истории. Никогда не будет забыт героизм солдата и офицера Армянской армии, наш народ по достоинству ценит своих героических сыновей», - подчеркнул Гаспарян.

Отметив, что сегодня они часто удостаиваются критики, глава Генштаба ВС подчеркнул, однако, что не следует отчаиваться? «Мы понимаем, что от нас ожидали большего... Наши соотечественники были полны безграничной веры в Армянскую армию. Я со всей ответственностью могу сказать, мы до конца остались верны присяге и выполнили свой священный долг перед государством и перед народом. Благодарю Вас за то, что Вы отстаиваете честь нации, за Ваши беспримерные подвиги», - сказал он.

Сейчас, как никогда, армия нуждается в доверии и во всесторонней поддержке, отметил Оник Гаспарян, выразив уверенность, что 2021 год откроет для Армии новую страницу повышения ее боевых возможностей.

«Я заверяю тех, кто в отчаянии, тех, кто потерял доверие к нам, тех, кто критикует нас, и даже тех, кто открыто оскорбляет нас, что Армянская Армия быстро оправится от своих ран и еще покажет врагу мощь своего кулака. Мы всегда должны помнить, что враг стоит у ворот наших домов, он не отказался от своих коварных намерений их разрушить. Армия - это сила, которая может и должна твердо стоять на ногах и останавливать все посягательства врага. Никто за нас этого не сделает, - сказал начальник Генштаба ВС, продолжив: - Поздравляю Вас с этим Святым днем, Днем армии! Перед памятью наших павших друзей мы обещаем, что продолжим их незавершенную работу, не пожалеем усилий, будем укреплять армию ежедневным тяжелым трудом и неустанно бороться за наши национальные и государственные интересы. Убежден, что Армянская армия еще будет иметь много славных побед, придерживаясь лучших армянских военных традиций.

С праздником, Армянская армия!

Вечная слава нашим друзьям, павшим за Родину!»