Специалисты расходятся во мнениях о праве на восстание

«Если конституционный путь не приносит результатов, необходимо поднять восстание. И это естественное право народа», - вчера в Арарате заявил кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян.

Заместитель начальника полиции Ара Фиданян сегодня в беседе с журналистами сообщил, что данное заявление о восстании и захвате зданий, сделанное вчера кандидатом на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества», требующего отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в данный момент изучается.

«Я не могу сообщить никакой информации. В данный момент мы находимся на стадии изучения», - добавил он.

На вопрос, будет ли Вазген Манукян вызван в полицию, Фиданян ответил, что в случае необходимости его вызовут․ «Заверяю вас, что все необходимые действия нами будут предприняты», - сказал он.

Заместитель начальника полиции сейчас не может сказать, содержит ли заявление Манукяна криминальные элементы или нет. А если в дальнейшем будут сделаны призывы к восстанию, захвату правительственных зданий, полиция даст им уголовно-правовую оценку.

Генеральная прокуратура направила видеозапись заявлений Вазгена Манукяна в Службу национальной безопасности для проверки обстоятельств.

Мы связались с пресс-секретарем Вазгена Манукяна, он сообщил, что Манукян не считает целесообразным реагировать на действия правоохранительных органов.

Сторонники Вазгена Манукяна ворвались на объект особого значения около 25 лет назад, после спорных президентских выборов. В сентябре 1996 года сторонники лидера оппозиции Манукяна, который, по официальным данным, проиграл президентские выборы, проводили митинги, заявляя, что результаты выборов были сфальсифицированы. После одного из митингов тысячи демонстрантов во главе с Вазгеном Манукяном направились к зданию Национального собрания, где в то время находилась Центральная избирательная комиссия. Манукян вошел в здание, после чего через некоторое время в здание ворвались его сторонники, произошли беспорядки.

В Армении попытка вооруженного восстания была предпринята 2016 году. Вооруженная группа «Сасна црер» захватила территорию полка патрульно-постовой службы полиции и взяла полицейских в заложники. Вследствие этих событий погибли трое полицейских. В оправдание своих действий члены группы утверждали, что воспользовались правом на восстание против власти.

Имеют ли люди право на восстание или нет? Мнения специалистов в этом вопросе расходятся.

По оценке специалиста по конституционному праву Вардана Айвазяна, если власть народа узурпирована, то восстание - единственный способ вернуть ее․ «Нет никакого нарушения закона, нет ничего противозаконного в этом заявлении», - сказал он.

По утверждению Айвазяна, то, что в Конституции Армении нет ни слова о праве на восстание, является как раз недостатком Конституции. «В Конституции многое не прописано, но это не значит, что у народа нет этого права. Например, в Конституции не закреплено, что каждый имеет право дышать. Но это не значит, что если это не закреплено, мы не имеем права дышать», - сказал специалист.

Специалист по конституционному праву подчеркивает, что насилие в любом случае является незаконным деянием, а восстание, по его словам, происходит посредством принуждения, а не насилия.

Противоположного мнения придерживается специалист по международному праву Ара Казарян. По его словам, восстание как право не представлено в юридических документах. «Вы не найдете ни в одном правовом документе, в международных документах или во внутреннем законодательстве государств, если они являются членами Совета Европы, понятия права на восстание, так, как, например, право на свободу выражения мнений или право на собрания», - сказал Казарян.

По мнению Казаряна, восстание иногда путают со сменой власти, народным правлением, что подразумевает смену власти на основе верховенства закона. «Понятие демократического правления, которое дает право менять власти, если они не обеспечивают должным образом обществвенную власть, но менять, обеспечивая права человека на основе верховенства закона. Вот эта концепция лежит в основе Совета Европы», - сказал он.