«Не уйдут конституционным путем, уйдут путем восстания» - Вазген Манукян

«Движение за спасение отечества», сформированное коалицией из 17 оппозиционных сил, требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Вазген Манукян в ходе встречи сделал ряд заявлений. Он подчеркнул, что если им не удастся добиться отставки премьер-министра конституционным путем, они прибегнут к восстанию.

«Мы сейчас идем конституционным путем. Мы хотим свергнуть Никола Пашиняна. Если конституционный путь не принесет результата, мы должны прибегнуть к восстанию. Это естественное право народа, это право закреплено в Декларации независимости США, в которой говорится, что если правительство не может выполнять свои обязанности, народ имеет право на восстание. Конституция Германии гласит, что если власти нарушают конституционный порядок, народ имеет право на восстание. Если они не уйдут конституционным путем, уйдут путем восстания, потому что это вопрос будущего нашего народа, нашей страны. Либо мы уничтожаемся, либо идем вперед», - сказал Манукян.

После встречи в беседе с журналистами кандидат в премьер-министры от оппозиционных сил пояснил свое заявление, отметив, что, говоря «восстание», он имел в виду захват зданий без применения насилия. «Захват зданий, принуждение к смене власти, конечно, без физического насилия», - сказал он.

На вопрос журналистов, то есть, они будут бороться против Никола Пашиняна его же методами, Манукян ответил: «Никол Пашинян не изобретал новый метод, но он применил метод очень грязным образом, эти методы приняты в мире».

Еще до начала встречи ситуация накалилась, собрались также сторонники премьер-министра Никола Пашиняна, и между сторонами произошли столкновения, звучали оскорбления.