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Армения

Граждане с отрицательным результатом теста на коронавирус могут выезжать в Россию․ Запускается программа «Путешествуй без COVID-19»

Премьер-министр Армении Никола Пашинян

Правительство запускает программу «Путешествуй без COVID-19».

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на основании отрицательного результата теста на коронавирус граждане могут ехать в Россию воздушным путем.

В начале сегодняшнего заседания правительства премьер-министр заявил, что правительства Армении и России уже приняли соответствующее решение.

«Суть программы в том, что на основании отрицательного результата теста на коронавирус граждане могут путешествовать по воздуху в конкретные аэропорты Российской Федерации. Программа стартует на пробной основе до 1 марта, но мы думаем, что на практике это сработает, так как предварительные испытания уже прошли и прошли успешно», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также рассказал подробности: «Гражданин скачивает приложение «Путешествую без COVID-19», после чего за 72 часа до вылета проверяется в одной из указанных лабораторий. Если тест отрицательный, ответ отражается в мобильном приложении, и в нашем аэропорту и в российском аэропорту QR-кодом это подтверждается, и он может свободно путешествовать».

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян добавила, что по результатам предварительного тестирования программа уже запущена и будет применяться с 1 февраля.

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