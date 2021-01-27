Глава МИД Ирана прибыл в Ереван

По сообщению отдела печати и общественной дипломатии МИД Армении, в аэропорту «Звартноц» в Ереване Зарифа встретил заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян.

В рамках рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Ирана запланированы встречи Зарифа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

Напомним, что министр иностранных дел Ирана начал свой региональный визит в Баку, затем посетил Москву. Зариф также планирует посетить Тбилиси и Анкару.