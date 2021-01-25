По убеждению Тонояна, конечной целью сохранения территорий было создание благоприятных условий для переговоров

По убеждению Давида Тонояна, возглавлявшего Министерство обороны Армении во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, конечной целью сохранения территорий, взятых под контроль армянскими вооруженными силами с 1994 года, было не восстановление исторической справедливости или обеспечение долгосрочной и стабильной безопасности армян Карабаха и Армении, или экономическое развитие, а создание благоприятных условий для переговоров по Карабаху в течение 26 лет.

Тоноян во время президентства Сержа Саргсяна около семи лет, в 2010-2017 годах, был первым заместителем министра обороны. Спустя несколько дней после бархатной революции, в мае 2018 года, он был назначен министром обороны и оставил этот пост в ноябре прошлого года, после поражения в войне с Азербайджаном.

В опубликованном сегодня интервью агентству «Медиамакс» он сказал: «По моему глубокому убеждению, фортификация позиций, организация боевого дежурства на передовой и оснащение современным вооружением и техникой в условиях географических рубежей, занятых армянскими силами после 1994 года, в долгосрочной перспективе не решали сверхзадачу обеспечения безопасности и экономического развития армян Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]. Какой была конечная цель сохранения занятых рубежей на вышеупомянутых территориях: восстановление исторической справедливости, обеспечение долгосрочной и стабильной безопасности армян Арцаха и Республики Армения, или создание благоприятных условий для переговорного процесса по международному признанию статуса Арцаха взамен на возврат территорий? Со всей уверенностью могу утверждать, что не первое, не второе и не третье. В нынешних геополитических условиях вопросы долгосрочной и устойчивой безопасности и экономического развития не были бы решены в условиях существующих рубежей и концептуально оборонительной концепции, и провал переговоров рано или поздно привел бы к войне. Таким образом, проводившаяся в течение 26 лет оборонная и внешняя политика в невоенных условиях обеспечила в рамках имеющихся социальных, демографических и экономических возможностей четвертый вариант - «выгодную» для армянской стороны непрерывность процесса урегулирования».

Примечательно, что всего за два года до этих слов, в марте 2019 года в Нью-Йорке на встрече с местной армянской общиной тогдашний министр обороны Давид Тоноян заявил, что Армения больше не обсуждает формулу «территории в обмен на мир», переходя к формуле «новая война - новые территории». «Как министр обороны я говорю, что этот формат «территории в обмен на мир» я сегодня переформулировал, мы сделаем обратное: «новая война - новые территории»», - сказал он.

Возникает вопрос: если территории, занятые армянскими вооруженными силами в результате Карабахской войны в 1990-х годах, рассматривались всего лишь как фактор, создающий благоприятные условия для переговоров, и изначально не могли обеспечить безопасность жителей Карабаха, то сколько усилий приложили власти Армении на протяжении лет, если не десятилетий, в направлении создания на указанных территориях современных оборонительных систем, не говоря уже об их заселении и экономической интеграции с Арменией?

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн политолог Рубен Меграбян обратил внимание на то, что интервью Тонояна было опубликовано на фоне масштабной дезинформации о 44-дневной войне. «Фактически, признается, что у руководства Армении было совершенно иное мнение об этих территориях, если сравнивать с теми заявлениями, которые делались до этого. И в этом смысле, фактически, это можно расценивать, так сказать, как попытку уберечь армию от ненужных обвинений», - сказал Меграбян.

В интервью Давид Тоноян также признался, что Армения не успела «подготовиться к «бесконтактной» войне с применением вооружения 5-го поколения».

Здесь возникает другой вопрос: Азербайджан вел такую войну еще в апреле 2016 года, почему почти четыре с половиной года спустя Армения оказалась не готова к подобным боевым действиям?

«Если мы посмотрим на тот факт, что приоритетом Армении, так сказать, было сотрудничество с Россией, то возникает вопрос: готова ли сама Россия к такой войне, чтобы она могла подготовить нас за эти годы? Это во-первых. И, во-вторых, также вопрос - а хотела бы она этого? На это у нас нет ответа», - сказал Рубен Меграбян.

Тоноян отметил в интервью, что недостаточно были оценены риски непосредственного вовлечения в военные действия Турции, массового привлечения наемников и полной блокировки маршрутов поставок.

10 ноября прошлого года, уже на следующий день после подписания перемирия, в интервью Общественному телевидению Давид Тоноян заявил, что в ходе 44-дневной войны армянские вооруженные силы воевали в условиях тотальной блокады поставок вооружения.

«Это, по сути, не только и даже не столько поражение Армении и Вооруженных сил Армении, сколько также поражение российского оружия, это поражение союза с Россией», - отметил политолог.

На вопрос, что он считает своим наибольшим личным упущением во время войны, Давид Тоноян ответил, что ему не удалось преодолеть нечеткость в организации командной вертикали премьер-министр - Минобороны - Генштаб во время войны и возникающие вследствие этого препятствия.