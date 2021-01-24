Главы МИД Армении и Грузии обсудили «многоаспектную повестку дня»

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Отмечается, что министр Айвазян выразил благодарность за теплый прием и поздравил министра Залкалиани с назначением на должность вице-премьера.
«Главы МИД подробно обсудили многоаспектную повестку дня между Арменией и Грузией.
Министры отметили важность углубления армяно-грузинского дружественного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, подчеркнув в этом контексте продолжение работы межправительственной комиссии экономического сотрудничества, как важнейшей платформы для расширения взаимовыгодного многопрофильного сотрудничества.
Стороны также обсудили стимулирование децентрализованного сотрудничества, как важного перспективного направления для развития и обогащения двусторонней повестки», - говорится в сообщении МИД Армении.
Отмечается, что министры Айвазян и Залкалиани также затронули вопросы региональной безопасности и взаимосвязанности. Было отмечено, что только прочный мир, отвечающий интересам всех, может создать реальные гарантии для обеспечения безопасности, стабильности и развития в регионе.
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