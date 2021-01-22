Энтони Блинкен: «Решение должно гарантировать безопасность Нагорного Карабаха и исключить вспышку новой войны»

Энтони Блинкен, выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность госсекретаря США, три дня назад после слушаний в Комитете по международным отношениям Сената также письменно подтвердил позицию новой администрации по армяно-американским отношениям.

Исполнительный директор Американского комитета «Ай Дат» Арам Амбарян приветствовал поддержку Блинкена в вопросах потребностей Армении в сфере безопасности и защиты Карабаха. По мнению Амбаряна, в период президентства Дональда Трампа США в течение нескольких месяцев безразлично реагировали на жестокую агрессию Азербайджана.

«Мы ожидаем от администрации Джо Байдена и Камалы Харрис конструктивной и ответственной вовлеченности в вопросах, больше всего волнующих американцев армянского происхождения и их партнеров», - сказал Арам Амбарян.

Напомним, что во время устных слушаний Блинкену задал вопросы глава Комитета по международным отношениям Сената Боб Менендез, осудивший нападение Азербайджана на Карабах и провокационные действия Турции в этой войне.

Кандидат на пост госсекретаря отметил, что во многих вопросах Турция не действует как союзник. Блинкен даже использовал термин «так называемый союзник», что само по себе не имеет прецедентов на дипломатической арене.

Менендес также поднял вопрос о признании Геноцида армян, отметив, что обе палаты законодательного органа США уже приняли соответствующие заявления и теперь очередь за исполнительной властью.

После устных слушаний в письменном ответе Менендесу Блинкен подтвердил важность оказания Армении содействия в сфере безопасности и помощи с целью стимулирования демократического управления и экономического роста, поскольку демократия и экономический рост будут способствовать устойчивости страны.

Касаясь последней войны в Нагорном Карабахе, кандидат на пост госсекретаря США написал, что новая администрация пересмотрит содействие, оказываемое США Азербайджану в области безопасности. По словам Блинкена, в случае необходимости новая администрация будет готова восстановить известную резолюцию 907.

В 1992 году Конгресс США принял Декларацию в поддержку свободы, по которой должна была быть предоставлена помощь, стимулирующая политическую стабильность и экономику России и других получивших независимость республик бывшего Советского Союза.

Усилиями армянских лоббистов в том же 1992 году была принята резолюция 907, которая запрещала участие Азербайджана в этой программе, поскольку во время первой войны в Карабахе Азербайджан проводил агрессивные действия против Нагорного Карабаха и Армении и подвергал Армению экономической блокаде.

В 2001 году Сенат принял специальную поправку, которая дала президенту возможность заморозить резолюцию 907, а следовательно, возможность оказывать помощь и Азербайджану. Поэтому Блинкен дает понять, что в случае соответствующих аргументов и доказательств Байден может отменить заморозку резолюции 907.

В письменном ответе кандидат на пост госсекретаря также отметил, что «в сотрудничестве с Конгрессом и Министерством обороны новая администрация прояснит потребности безопасности Армении и региона».

Энтони Блинкен заверил, что он придаст новый импульс усилиям США по поиску долгосрочного урегулирования карабахского конфликта, отметив, что решение должно гарантировать безопасность Нагорного Карабаха и исключить вспышку новой войны.

С этой целью, по словам кандидата на пост госсекретаря, «Соединенные Штаты должны активизировать свое участие в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и провести дополнительную дипломатическую работу для предотвращения возможного вмешательства третьих сторон».