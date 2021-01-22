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Администрация Байдена намерена пересмотреть содействие Азербайджану в области безопасности – кандидат на пост госсекретаря США

Избранный президент США Джо Байден (слева) и кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен, Уилмингтон, штат Делавэр, 24 ноября 2020 г․

Энтони Блинкен ответил на письменный запрос Комитета по международным отношениям Сената США.

По заверению кандидата на должность госсекретаря США Энтони Блинкена, в свете недавнего конфликта в Нагорном Карабахе администрация Байдена намерена пересмотреть содействие, оказываемое США Азербайджану в области безопасности. Об этом кандидат на пост главы американской дипломатии заявил в ответ на письменный запрос Комитета по международным отношениям Сената.

В этом запросе глава комитета Роберт Менендес поинтересовался позицией нового американского правительства по вопросу Нагорного Карабахе.

«Я глубоко обеспокоен возобновлением прошлой осенью боевых действий между Арменией и Азербайджаном и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе и в прилегающих к нему районах», - написал Блинкена, пообещав в случае его утверждения в должности работать с Конгрессом, USAID и международными организациями для удовлетворения гуманитарных нужд региона.

Сенатор-демократ также спросил, как новая администрация может помочь защитить Армению и этнических армян от агрессии Азербайджана и Турции на Южном Кавказе.

«В свете недавней вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе наша администрация пересмотрит наше содействие Азербайджану в области безопасности. В случае моего утверждения, я с нетерпением буду ждать встречи с министром обороны и с Конгрессом, чтобы определить соответствующий уровень содействия для удовлетворения нужд безопасности Армении и региона» - заверил Энтони Блинкен, который, по всей вероятности, в ближайшее время будет утвержден на посту госсекретаря США.

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