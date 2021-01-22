Администрация Байдена намерена пересмотреть содействие Азербайджану в области безопасности – кандидат на пост госсекретаря США

По заверению кандидата на должность госсекретаря США Энтони Блинкена, в свете недавнего конфликта в Нагорном Карабахе администрация Байдена намерена пересмотреть содействие, оказываемое США Азербайджану в области безопасности. Об этом кандидат на пост главы американской дипломатии заявил в ответ на письменный запрос Комитета по международным отношениям Сената.

В этом запросе глава комитета Роберт Менендес поинтересовался позицией нового американского правительства по вопросу Нагорного Карабахе.

«Я глубоко обеспокоен возобновлением прошлой осенью боевых действий между Арменией и Азербайджаном и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе и в прилегающих к нему районах», - написал Блинкена, пообещав в случае его утверждения в должности работать с Конгрессом, USAID и международными организациями для удовлетворения гуманитарных нужд региона.

Сенатор-демократ также спросил, как новая администрация может помочь защитить Армению и этнических армян от агрессии Азербайджана и Турции на Южном Кавказе.

«В свете недавней вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе наша администрация пересмотрит наше содействие Азербайджану в области безопасности. В случае моего утверждения, я с нетерпением буду ждать встречи с министром обороны и с Конгрессом, чтобы определить соответствующий уровень содействия для удовлетворения нужд безопасности Армении и региона» - заверил Энтони Блинкен, который, по всей вероятности, в ближайшее время будет утвержден на посту госсекретаря США.