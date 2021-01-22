МИД Армении: Европарламент констатировал, что в основе нагорно-карабахского конфликта лежит право народа на самоопределение и безопасность

Об этом в ответ на вопрос информационного агентства «Арменпресс» заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Накануне Европарламент принял ежегодные доклады-резолюции по «Общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ)» и «Общей политике безопасности и обороны (ОСПБ)», которые также содержат положения о нагорно-карабахском конфликте и роли Турции.

На просьбу информагентства оценить доклады-резолюции, Анна Нагдалян заявила:

«Принятые Европарламентом доклады-резолюции содержат ряд важных положений, касающихся азербайджанской агрессии против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], причастности к ней Турции, совершенных военных преступлений, шагов, которые необходимо предпринять для устранения последствий агрессии, особенно по части гуманитарных вопросов.

Мы придаем особую важность тому, что Европарламент не только осудил военные преступления, включая целенаправленный обстрел гражданского населения, объектов инфраструктур и религиозных мест, но и подчеркнул, что эти преступления не должны оставаться безнаказанными.

Мы согласны с призывом Европейского парламента, что Турция должна воздержаться от любого вмешательства в нагорно-карабахский конфликт, в том числе оказания военной поддержки Азербайджану, и отказаться от своих дестабилизирующих действий. В этом контексте особенно важно, что Европарламент также осудил факт переброски Турцией иностранных вооруженных террористов из Сирии и других частей в зону нагорно-карабахского конфликта».

Пресс-секретарь МИД Армении особо подчеркнулая позицию Европейского парламента по гуманитарным вопросам, в частности в отношении немедленного возвращения военнопленных.

«Следует отметить, что вопросы безопасности народа Арцаха, охраны историко-культурного и религиозного наследия должным образом отражены в резолюции. Крайне важно также, что Европарламент выступил с позиций оказания беспрепятственной гуманитарной помощи Арцаху.

Мы придаем важность усилиям международного сообщества в виде подобных резолюций, поощряющих устранение причин и последствий войны, что, согласно резолюции, предполагает также «долгосрочное решение нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и определение будущего правового статуса Арцаха на основе предложенных сопредседателями базовых принципов». Как еще раз было констатировано данной авторитетной международной структурой, в основе нагорно-карабахского конфликта лежит право народа Арцаха на самоопределение и безопасность», - заявила Анна Нагдалян.