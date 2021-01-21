Оппозиция отказывается подписать с властями меморандум о досрочных выборах

С таким предложением вчера во время правительственного часа в парламенте выступил вице-премьер Тигран Авинян.

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян подчеркивает, что их требование – это отставка Пашиняна без предварительных условий.

«Мы не изменили своего мнения также в рамках 17 сил, эта отставка должна быть без предварительных условий. У парламента должен быть шанс избрать нового премьер-министра, который стабилизирует ситуацию в течение какого-то времени, до года, и в этом случае уже мы пойдем на выборы. Идти на новые выборы в этом состоянии чревато через один-два месяца серьезными опасностями», - заявил Мелкумян.

Есть только один способ распустить действующее Национальное собрание и провести внеочередные выборы - если премьер-министр Никол Пашинян уйдет в отставку, а парламент дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Суть предложенного властями меморандума заключается в том, чтобы оппозиция обязалась не выдвигать в этом случае новых кандидатов в премьер-министры. Однако у обеих оппозиционных парламентских фракций есть свои кандидаты на пост премьер-министра, и на этом этапе они видят необходимость не во внеочередных выборах, а в формировании переходного правительства.

Кандидатом в премьер-министры «Процветающей Армении», присоединившийся к «Движению за спасение отечества», является Вазген Манукян. А кандидатом «Просвещенной Армении» является глава этой фракции Эдмон Марукян.

«Тот факт, что мы устно говорим, что готовы к выборам, и путь к этому – отставка, не означает, что мы не будем выдвигать кандидата. Мы также публично заявили, что будем выдвигать», - сегодня сказал Марукян.

По его словам, независимо от того, выдвинет оппозиция кандидата в премьер-министры или нет, у власти и сейчас достаточно голосов, чтобы помешать избранию нового премьер-министра в парламенте и тем самым инициировать внеочередные выборы. Оппозиционер делает вывод, что, возможно, у власти в этом вопросе нет единой позиции.