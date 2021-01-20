Власть предложила оппозиции подписать меморандум о проведении внеочередных выборов

При этом он так и не уточнил, будут ли проведены внеочередные выборы и если да, то когда именно.

«Если парламентские силы продолжат отвергать эту логику, мы сформируем соответствующую позицию по отношению к этому факту, но вопрос в том, что в контексте решения всех указанных вами вопросов решающее слово принадлежит народу, и мы не допустим такого развития событий, при котором эта формула будет нарушена», - добавил премьер.

Когда тот же вопрос поднял член оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Армен Егиазарян, на него ответил вице-премьер Тигран Авинян, подчеркнув, что сегодня впервые оппозиция выражает столь четкую позицию по вопросу внеочередных выборов. Вице-премьер предложил оппозиции подписать меморандум о проведении внеочередных выборов.

«Не нужно увязывать внеочередные выборы с каким-то меморандумом и предварительными условиями. Я считаю, что если вы уверены в доверии к вашей политической силе, вам не нужны эти меморандумы. Надеюсь, мы понимаем, о каком меморандуме идет речь, и вы не должны чувствовать угрозу. В противном случае, если вы чувствуете угрозу и для нейтрализации этой угрозы нужен этот меморандум, ваше руководство страной становится гораздо более сомнительным», - сказал Егиазарян.