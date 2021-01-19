Предлагается уменьшить размер отчислений из зарплаты в Фонд страхования военнослужащих

Депутаты правящей фракции «Мой шаг» Геворк Папоян и Артак Манукян предлагают уменьшить размер отчислений из зарплаты в Фонд страхования военнослужащих. Согласно принятому в конце года и уже действующему закону, вместо прежних 1000 драмов теперь из зарплаты всех работающих граждан взимается от 1500 до 15 тыс. драмов, в зависимости от размера заработной платы.

«Граждане, получающие от 100 тыс. до 150 тыс. драмов, в соответствии с действующим законом ежемесячно будут платить 3 тыс. драмов. Мы предлагаем 2 тыс. драмов в месяц, то есть, в рамках нашего проекта фактически они будут иметь на 12 тыс. драмов в год больше дохода. Получающие от 200 тыс. до 300 тыс. драмов по действующему варианту платят 5,5 тыс. драмов, мы предлагаем 3 тыс. драмов. Я считаю их нашей движущей силой, так сказать, очень важной прослойкой, и они смогут сэкономить 2,5 тыс. драмов в месяц или 30 тыс. драмов в год», - сказал Папоян.

При заработной плате в размере от 300 тыс. до 500 тыс. драмов предлагается взимать 5 тыс. драмов вместо 5,5 тыс. драмов, а при заработной плате от 500 тыс. до 750 тыс. драмов - взимать 7,5 тыс. вместо 8,5 тыс. драмов. Согласно проекту, те, кто получают от 750 тыс. до 1,5 млн драмов, будут платить в фонд 15 тыс. драмов, а те, кто получают больше 1,5 млн драмов - 20 тыс. драмов.

«Эта сумма, которая будет перечислена в фонд, составит 1-2% от заработной платы для разных групп людей, по действующему закону, она составляет от 0,85 до 3%. Смотрите, у нас сравнительно меньшая поляризация, чем в действующем законе. И что интересно, 3% приходятся на тех, кто получает более низкую зарплату, а 0,85% приходятся на тех, кто получает более высокую зарплату», - добавил депутат.

Геворк Папоян убежден, что новое изменение не станет столь уж большим бременем для тех, кто получает более 750 тыс. драмов, особенно после прошлогодних изменений в подоходном налоге. «Подоходный налог снизился с 28% до 23%, сейчас он составляет 22%, и с 36% он снизился до 23%, и этот сектор стал основным бенефициаром закона, они получили тогда большое преимущество, смогли сгенерировать больше доходов, чем мы сможем взять у них по этому закону для нашей армии, для наших погибших и раненых ребят», - сказал депутат.

Он сказал, что установленные размеры отчислений можно вновь уменьшить, поскольку они посчитали, что в случае их предложения ежегодно будет собираться 24 млрд драмов, что на 1 млрд больше запланированного. «Даже может быть так, что для какой-то группы мы сможем уменьшить сумму отчислений еще на 500 или 1000 драмов, а если не сделаем этого сейчас, учитывая, что экономический кризис и т.д., мы сможем это сделать через год, когда вступим на этап восстановления и уже будут созданы новые рабочие места», - сказал Папоян.

Объясняя, почему изменения не были предложены в конце года, депутат сказал, что по закону у них не было возможности представить предложения, поскольку проект правительства был принят в ходе внеочередных заседаний.

Фонд страхования военнослужащих уже выплатил компенсацию семьям 741 погибшего военнослужащего. В фонде сообщают, что до конца месяца будет принято решение о выплате компенсации еще примерно 400 семей.

«Число случаев, по которым мы выплатили компенсацию, будет увеличиваться каждую неделю. В прошлом году мы поставили перед собой задачу выплачивать 100 компенсаций в неделю. Нам удалось достичь этого числа к концу года. Теперь я надеюсь, что в этом году мы будем выплачивать не 100, а 200 и более компенсаций в неделю», - подчеркнул директор фонда Варужан Аветикян.

Фонд временно предоставит компенсацию также семьям 32 пропавших без вести военнослужащих в размере 300 тыс. драмов в месяц. Такую же сумму получат военнослужащие, получившие во время войны ранения, до принятия решения об их инвалидности. Как сообщил директор Фонда страхования военнослужащих, вследствие войны число бенефициаров фонда увеличилось примерно на 7000 человек.

Фонд выплачивает компенсацию члену семьи каждого погибшего военнослужащего, военнослужащим и добровольцам, раненным в ходе боевых действий и получившим первую или вторую группу инвалидности. Сумма компенсации составляет примерно от 60 тыс. до 170 тыс. долларов.