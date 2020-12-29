Парламент принял во втором и окончательном чтении законопроект о об отчислениях в Фонд страхования военнослужащих

Национальное собрание единогласно, 89 голосами «за», во втором и окончательном чтении приняло законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Армении». Согласно этим поправкам, увеличены ставки отчислений в «Фонд страхования военнослужащих».

Согласно законопроекту, вместо 1000 драмов с работающих граждан будет теперь ежемесячно взиматься от 1500 до 15 тысяч драмов - в зависимости от размера заработной платы.

Так, при доходе до 100 тыс. драмов отчисления составят 1500 драмов, от 100 тыс. до 200 тыс. - 3000 драмов, от 200 тыс. до 500 тыс. – 5500 драмов, от 500 тыс. до 1 млн - 8500 драмов, свыше 1 млн - 15 тысяч драмов.

Индивидуальные предприниматели и нотариусы будут уплачивать гербовый сбор по другой ставке - от 18 тыс. до 180 тыс. драмов. В частности, при расчетной базе до 1 млн 200 тыс. драмов - 18 тыс. драмов, от 1 млн 200 тыс. до 2 млн 400 тыс. драмов - 36 тыс. драмов, от 2 млн 400 тыс. до 6 млн драмов - 66 тыс. драмов, от 6 млн до 12 млн драмов – 102 тыс. драмов, свыше 12 млн драмов - 180 тыс. драмов.