В Армении комментируют заявления Лаврова о пленных

«Армянская сторона представляла списки пленных в несколько этапов, согласно обновлениям. Еще в декабре полные списки были переданы российской стороне и Международному комитету Красного Креста», - пояснили в аппарате вице-премьера Тиграна Авиняна сразу после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В ходе пресс-конференции по итогам прошлого года, касаясь темы пленных, Лавров сказал, что изначально армянская и азербайджанская стороны должны были представить списки людей, которые пропали и которых они хотят вызволить из плена.

«Азербайджан такие списки дал, и они были незначительными. И все те, кто был упомянут в азербайджанских списках, были не сразу, но возвращены. Больше каких-либо ситуаций с пропавшими, пленными, с удерживаемыми лицами со стороны Азербайджана не возникало. С армянской стороны списки были не сразу и не полностью», - сообщил глава МИД России.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Назели Багдасарян затруднилась предположить, к какому периоду времени относится заявление Лаврова. Депутат заявила, чтобы в декабре списки были представлены.

«Армянская сторона передала существующий вариант списков пленных Красному Кресту и российской стороне в первой половине декабря. Я не знаю, относилось ли заявление Лаврова к встрече 11 января или к более раннему периоду. Но я могу однозначно сказать, что проблема могла быть представлена раньше или позже, потому что мы должны внести ясность о том, сколько из пропавших без вести на самом деле находятся в плену. То есть, это был очень органичный процесс, который не мог быть прояснен нами за один день», - сказала Багдасарян.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявляет, что верит заявлениям Лаврова, а не властей Армении.

«Я верю Лаврову, потому что за это время, давайте вспомним 44 дня войны, «мы победим, победим, не верьте», когда Шуши уже пал, писали, что Шуши находится под нашим контролем, ложь и прочее и прочее. К сожалению, у нас есть плохой прецедент, эта власть является самой лживой, демагогичной и популистской властью», - сказала Зограбян.