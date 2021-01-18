Армения должна иметь связь с Карабахом - Лавров

Российские миротворцы и лично командующий миротворческом контингентом генерал Рустам Мурадов занимаются вопросом армянских пленных. Однако сколько армянских пленных находятся в Азербайджане, сегодня неизвестно, как неизвестно и то, когда они вернутся домой. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос армянского журналиста, Лавров также подчеркнул, что в трехстороннем соглашении от 9 ноября статус Нагорного Карабаха не был упомянут сознательно, этот вопрос предстоит обсудить в будущем. Он отметил, что сегодня оставшаяся армянской стороне территория является зоной ответственности российских миротворцев, и сегодня именно таков статус Карабаха. Вопрос статуса должен быть определен в результате переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, заявил глава МИД России, добавив, что в повестке дня Москвы даже близко нет вопроса о включении Нагорного Карабаха в состав России.

Министр также заявил, что никаких секретных приложений к трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября нет.

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о том, имеют ли право чиновники Армении посещать Карабах и там делать заявления, Лавров сказал, что Армения должна иметь связь с Карабахом, и это тот вопрос, который никогда не оспаривался. Очевидно, что эта связь должна быть, и армянские чиновники, которые вовлечены в гуманитарную деятельность, имеют право посещать Карабах, именно для этого и существует Лачинский коридор. Другое дело, что, вероятно, не нужно делать эмоциональные заявления в Степанакерте, которые могут вызывать напряженность.

Армянских военнопленных оказалось гораздо больше, чем 62

По словам Лаврова, в Армении сегодня нет азербайджанских пленных, а в Азербайджане есть армянские пленные, и подобная ситуация сложилась по той причине, что в начале декабря армянская сторона представила новый список возможных пленных.

«Вопрос пленных был частью достаточно продолжительных дискуссий, когда президент Азербайджана и премьер Армении приехали в Москву 11 января. Поначалу наибольшие проблемы были у армянской стороны, потому что необходимо было, чтобы обе стороны - и Азербайджан и Армения, сформировали и передали списки людей, которые пропали и которых они хотят вызволить из плена. Азербайджан такие списки дал, и они были незначительными. И все те, кто был упомянут в азербайджанских списках, были не сразу, но возвращены. Больше каких-либо ситуаций с пропавшими, пленными, с удерживаемыми лицами со стороны Азербайджана не возникало. С армянской стороны списки были не сразу и не полностью», - сообщил глава МИД России, добавив, что армянская сторона списки предоставила не сразу и не полностью.

Лавров сегодня также заявил, что армянской стороне возвращены все те военнопленные, которые участвовали в боевых действиях до 10 ноября, однако затем сложилась новая ситуация, когда азербайджанская сторона взяла в плен 62 армянских военных, которые участвовали в известных событиях в Гадрутском районе уже после прекращения огня, и азербайджанская сторона заявляет, что поскольку они попали в плен после объявления о прекращения огня, это уже новая ситуация, которая не имеет отношения к подписанному 9 ноября документу, и этих пленных нужно рассматривать отдельным порядком.

«Мы, тем не менее, и президент Путин, и я в контактах со своими коллегами все-таки продвигаем необходимость рассмотрения этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом "всех на всех"», - подчеркнул российский министр.

Теперь выяснилось, что армянских военнопленных оказалось гораздо больше, чем 62. Лавров не назвал точное число, но из его сегодняшнего заявления можно заключить, что у армянской стороны сейчас уже есть уточненный список, и командующий российским миротворческим контингентом генерал Мурадов лично занимается этим вопросом. Более точную информацию о числе пленных и сроках их возвращения Сергей Лавров сегодня не сообщил.

Вопрос статуса Карабаха должен быть решен в будущем, им должна заниматься также Минская группа

Глава МИД России сказал, что пункты соглашения от 9 ноября и армянская, и азербайджанская стороны выполняют и что никаких секретных приложений к документу в ночь на 10 ноября подписано не было.

Армянский журналист спросил Лаврова о статусе Карабаха. Вопреки утверждениям официального Баку о том, что карабахский вопрос окончательно урегулирован и он отныне стал историей, официальная Москва сегодня еще раз заявила, что вопрос статуса должен быть решен в будущем и что этим вопросом должна заниматься также Минская группа ОБСЕ.

«Ровно потому, что проблема статуса Нагорного Карабаха является такой противоречивой, если брать позиции Ереван и Баку, и было решено тремя лидерами обойти этот вопрос стороной и оставить его на потом, на будущее, - сказал Лавров, отметив, что вопросом статуса региона, «в том числе будут заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ». «Они сейчас возобновили свои контакты со сторонами, собираются еще раз ехать в регион», - добавил он.

Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства России посоветовал сегодня не говорить о статусе, выразив уверенность в том, что его будет легче урегулировать тогда, когда ситуация успокоится и армянская и азербайджанская общины смогут мирно сосуществовать в Карабахе. Об азербайджанской общине Карабаха Лавров сказал только это, не сообщив других подробностей по теме.

Вопрос о включении Карабаха в состав России в той или иной форме Лавров счел «экзотическим», в очередной раз подчеркнув, что независимость Карабаха не признала ни одна страна, в том числе и Армения, и что в повестке дня Москвы даже близко нет вопроса включения Карабаха в состав России.

«Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Мы будем готовы помогать поиску и нахождению такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе», - сказал глава МИД России.

Армения должна иметь связь с Карабахом

Для соблюдения баланса модератор пресс-конференции, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предоставила возможность задать вопрос азербайджанскому журналисту, который попросил Лаврова прокомментировать недавний визит главы МИД Армении в Степанакерт.

Баку периодически утверждает, что для посещения Карабаха армянские чиновники должны получать разрешение Баку.

Лавров сегодня сначала сказал, что Карабах - это зона ответственности российских миротворцев, а затем заявил, что армянские чиновники могут посещать Карабах и что для того и существует Лачинский коридор, чтобы была обеспечена связь между Карабахом и Арменией.

«Если мы согласны с тем, а все с этим согласны, что должна быть связь между армянами Карабаха и армянами Армении, то я не вижу причин, по которым нужно препятствовать контактам, осуществляемым на этом уровне», - сказал глава МИД РФ.

Кстати, Лавров подчеркнул, что должен быть определен новый маршрут Лачинского коридора, а затем заговорил о дороге, соединяющей Нахичеван с остальной территорией Азербайджана, не использовав в данном случае слово «коридор».

После объявления о прекращении огня мир, в том числе и Россия, больше не говорят о том, что 27 сентября Баку начал широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха. Более того, сегодня Лавров косвенно обвинил армянскую сторону в провоцировании войны.

«То, что эти армянские официальные лица делают достаточно политизированные заявления в Карабахе, наверное, это вызывает напряженность. Я считаю, что лучше было бы этого избежать. Мы уже были свидетелями того, как эмоциональные заявления, произнесенные из Карабаха либо по поводу Карабаха, как слово становится материальной силой, в данном случае, слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой», - пояснил министр, в частности напомнив высказывание министра обороны Армении Давида Тонояна «новая война – новые территории».