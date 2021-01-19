Скончался актер, режиссер Виген Степанян

Виген Степанян сыграл более 100 ролей в различных театрах, поставил 43 спектакля в разных странах и на разных языках, снялся в 50 фильмах, в разных студиях СССР, играл на более 60 телестудиях. На протяжении трех лет Виген Степанян был главным постановщиком празднества «Ереван-Эребуни». Написал и поставил более 10 пьес. По его сценариям были сняты два короткометражных и один полнометражный фильм.

«Постановки Вигена Степаняна были лучшими спектаклями в репертуаре нашего театра», - отмечается в сообщении, опубликованном на странице Государственного камерного музыкального театра в Faceook.

В связи с кончиной известного артиста официальное сообщение распространило Министерство образования, науки, культуры и спорта.

«Виген Степанян навсегда останется в памяти культурной общественности и народа как замечательный интеллигент и артист, преданный актерскому и театральному искусству.

Министерство образования, науки, культуры и спорта выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам любимого артиста», - в частности, говорится в сообщении.