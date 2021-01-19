Парламент принял в первом чтении законодательный пакет о создании антикоррупционного и апелляционного антикоррупционного судов

Парламент сначала проголосовал по обсужденным вчера законопроектам.

В первом чтении принят законодательный пакет о создании антикоррупционного и апелляционного антикоррупционного судов. За законопроект проголосовали 85 депутатов, против – 18, трое – воздержались.

Напомним, пакет сначала обсуждался в парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, комиссия в отсутствие оппозиции единогласно его одобрила.

По мнению министра юстиции Рустама Бадасяна, изменения позволят более эффективно бороться с коррупцией.

Парламент сегодня принял во втором и окончательном чтении представленный правительством законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, в первом чтении - законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и законопроект о внесении дополнения в закон «Об оружии».

Заседание продолжается.