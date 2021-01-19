COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 9 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 236, в общем составив 164 912.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 436 и сейчас составляет 153 500.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3007.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 734 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (5 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7671, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 626 377 (2224 за сутки).