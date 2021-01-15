В 1986 году Азербайджан хотел построить дорогу через Капан, но это ему не удалось – бывший советский чиновник

Карен Мкртчян, который в советские годы, в 1983-1988 годах, был председателем исполкома Капанского районного совета, а в 1989-1990 годах первым секретарем районного совета Коммунистической партии, в беседе с Радио Азатутюн, касаясь уточнения границ в Сюникской области после войны, рассказал, что еще в 1986 году было осуществлено уточнение границ, когда азербайджанская сторона собиралась построить дорогу от Кубатлы через территорию Армении до села Чаизам Капанского района, которая пересекалась бы с дорогой Горис-Капан.

«Они хотели проложить дорогу через нашу территорию, значит, я проинформировал, пошел, предотвратил, не допустил... На границе с нами есть село Кубатлы, они хотели провести дорогу из этого села в Капан, то есть, по территории Капана пересечь главную дорогу М2», - сказал он.

По словам бывшего чиновника, на правительственном уровне с ведома Москвы была создана совместная армяно-азербайджанская комиссия для решения вопроса, и было решено не строить предложенную азербайджанцами дорогу. «Я позвонил в наш Центральный комитет, секретарю ЦК Восканяну, в дальнейшем в связи с Москвой они, наверное, представили ситуацию в ЦК, наверное, по согласованию с Москвой, фактически, была создана совместная армяно-азербайджанская комиссия. Возглавлял комиссию с армянской стороны тогдашний первый заместитель председателя правительства Владимир Мигранович Мовсисян», - рассказал Мкртчян.

На днях защитник прав человека (омбудсмен) Армении представил сделанные его офисом наблюдения о проводимых в Сюникской и Гегаркуникской областях после войны работах по уточнению границ. Арман Татоян заявил, что 21-километровый участок 68-километровой автодороги Горис-Капан перешел под контроль Азербайджана.

Высокопоставленный чиновник Советской Армении вспоминает, что в то время разные участки этой дороги также использовались Азербайджаном, но дорога эксплуатировалась Арменией. «Да, там, значит, левая часть этой дороги, предположим, была Азербайджаном, правая часть - Арменией в советское время. Именно в то время этот 21 километр, в основном об этом говорится, понятно, что проходит через село Шурнух, а часть проходит через село Воротан, это со стороны Гориса, со стороны Капана в основном речь идет об участках, связанных с Кубатлы и Зангеланом», - рассказал Карен Мкртчян.

Мкртчян сказал, что точно не знает, как было сделано это разделение, он знает, что это было сделано по картам 1925-1926 годов. «Конечно, насколько я помню, это было сделано по картам 1925-1926-1927 годов, карта находилась в Грузии, и опять-таки, насколько я помню, в то время был Закавказский военный округ, эта карта была взята из того штаба. Согласно этой карте, начали вновь уточнять территорию Капана, Кубатлинского и Зангеланского районов», - сказал он.

Мкртчян, который в последние годы существования Советского Союза, в 1983-1988 годах, возглавлял исполком Капанского райсовета, отметил, что Азербайджан в настоящее время, корректируя границы с использованием системы глобального позиционирования (GPS), на некоторых участках продвинулся вперед по сравнению с советским периодом.