Омбудсмен заявляет, что работы по уточнению границ ведутся с нарушениями прав человека

Наблюдения омбудсмена Армении показывают, что после трехстороннего заявления от 9 ноября работы по уточнению границ, проводимые в приграничных районах Армении, ведутся с нарушениями прав человека.

Рабочая группа во главе с Арманом Татояном ознакомилась с ситуацией в некоторых перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктах Сюникской и Гегаркуникской областей Армении.

Омбудсмен подчеркивает, что локационные работы проводятся механически, вследствие чего, например, в Сюнике возникли опасности для жителей. «Вы знаете, что село Шурнух в укрупненной общине Гориса Сюникской области - один из самых обсуждаемых случаев, и оно разделено дорогой на две части - так называемую азербайджанскую и армянскую. И, например, хлев Степы Мовсисяна просто поделен на две части. Это следствие того, что используются механические подходы. Процесс определения границ не может вестись с механическими подходами», - сказал он.

Татоян обратился к утверждениям о том, что в некоторых населенных пунктах работы по уточнению границы были проведены с использованием системы глобального позиционирования (GPS) или с механическим использованием карт Google (Google map), тогда как по другой карте результат был бы совершенно другим. Например, на нескольких картах дорога из Капана в село Чакатен, а также те части аэропорта Капана, где дислоцируются азербайджанские силы, полностью показаны как часть территории Республики Армения.

Татоян приводит в пример укрупненное село Шурнух: «Мы провели исследование на месте. Google - это частная организация, верно? Мы также использовали карты других частных компаний, например, карту с телефона Apple, карту «Яндекс», карту «Maps.ME», которые показывают эти территории и все село как армянские. Причем дело в том, что, как свидетельствуют жители, как свидетельствуют общинные органы, азербайджанская сторона также проводит разметку с помощью этой самой карты и вообще осуществляет раздел. И так получилось, что на разных участках дороги у нас, к сожалению, есть эта проблема».