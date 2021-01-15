Искажение идентичности армянского наследия – это попытка «культурного мародерства» - МИД Армении о заявлениях Алиева

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева 13 января на встрече с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бен Мухаммедом аль-Малики еще раз доказывают, что армянское культурное наследие на подконтрольных Азербайджану территориях находится под серьезной угрозой и эта страна не может быть гарантом надлежащей защиты культурных и религиозных памятников.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Армении в распространенном сегодня комментарии пресс-секретаря ведомства.

«Искажение идентичности армянского наследия - это попытка «культурного мародерства», что также является грубым нарушением соответствующих международно-правовых документов.

Тысячи армянских религиозных и светских памятников были созданы за сотни лет до появления Азербайджана и не имеют ничего общего с азербайджанской идентичностью. Попытки отчуждения этих памятников от армянского народа не имеют ни исторического, ни теологического, ни морального обоснования.

Примечательно, что Азербайджан также выдвинул «тезис об албанской принадлежности» для оправдания уничтожения армянских хачкаров в Нахиджеване, что свидетельствует об опасности практики уничтожения и искажения самобытности армянских памятников.

Ложный научный тезис о представлении христианского наследия армян или других народов региона в качестве албанского не имеет серьезного распространения за пределами Азербайджана и не воспринимается международным академическим сообществом», - говорится в комментарии.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отметила, что примечательно, что президент Алиев сделал упомянутые заявления в присутствии генерального директора Исламской организации по образованию, науке и культуре с попыткой придать религиозную окраску вопросам защиты культурного наследия.

«Подрывая усилия международного сообщества по сохранению культурного наследия Арцаха [Карабаха – ред.], Азербайджан продолжает чинить проблемы международным специализированным организациям, в первую очередь ЮНЕСКО, для посещения региона, обвиняя их в предвзятости. В то время как именно Азербайджан безответственно спекулирует религиозным фактором в том случае, когда Армения всегда выступала с позиций межрелигиозного диалога и цивилизационного сотрудничества, рассматривая культурное наследие как общечеловеческую и универсальную ценность.

Сохранение многих армянских исторических, культурных и религиозных памятников, оказавшихся под контролем Азербайджана, должно стать важной частью мирного процесса, учитывая многочисленные факты систематического уничтожения армянского культурного и религиозного наследия в прошлом. В этом контексте руководство и государственная пропагандистская машина Азербайджана должны немедленно положить конец предосудительному подходу незаконного присвоения и искажения самобытности армянских церквей, как минимум проявить должное уважение и предотвратить случаи вандализма.

Присвоение культурных ценностей или их искажение, притеснение прав армянского народа не способствуют региональному миру. В этой связи надлежащая защита религиозных святынь, как с практической, так и с моральной точек зрения, может создать предпосылки для мира в регионе», - говорится в комментарии.