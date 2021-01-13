В Карабахе вооруженные силы Азербайджана грубо нарушили режим прекращения огня, с армянской стороны есть тяжелораненый

Сегодня в полдень в Нагорном Карабахе азербайджанские вооруженные силы грубо нарушили режим прекращения огня, в результате чего с армянской стороны тяжелое ранение получил 20-летний военнослужащий Вардан Киракосян, сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

«Раненого военнослужащего немедленно доставили в военный госпиталь и успешно прооперировали. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Для выяснения обстоятельств инцидента проводится расследование», - говорится в сообщении военного ведомства Карабаха.

Проинформировала ли армянская сторона об инциденте российскую миротворческую миссию? Если да, то как отреагировала и что предприняла российская сторона? На этот вопрос в пресс-службе Армии обороны Карабаха отвечать отказались.

Информационный отдел российской миротворческой миссии в Карабахе оставил телефонные звонки Радио Азатутюн без ответа.

На официальном сайте Минобороны России в отделе, касающемся миротворческой миссии в Карабахе, информации о сегодняшнем инциденте пока нет.

После соглашения о прекращении огня от 9 ноября, которое было достигнуто при непосредственном участии президента России Владимира Путина, российский лидер неоднократно заявлял, что прекращение огня поддерживается благодаря российской миротворческой миссии. Между тем сегодняшний инцидент стал не первым случаем грубого нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

Напомним, что после 9 ноября в условиях присутствия российских миротворцев в Карабахе азербайджанские вооруженные силы предприняли атаку в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд к югу от Шуши, в результате чего армянская армия потеряла девять человек, еще 64 военнослужащих попали в плен. Эти два последних армянских села Гадрутского района и прилегающие к ним территории, которые после войны оставались под контролем Степанакерта, перешли под контроль Баку, хотя соглашение о прекращении огня от 9 ноября требовало от сторон остановиться на занимаемых позициях.

Во время инцидента в направлении Хин Тагер-Хцаберд Минобороны России удовлетворилось лишь странным изменением карты зоны миротворческой миссии, опубликованной на своем официальном сайте. Если на опубликованной 13 декабря карте территория этих двух сел была включена в территорию, находящуюся под контролем официального Степанакерта и являющуюся зоной ответственности российских миротворцев, то в новой версии карты, опубликованной на следующий день, Хин Тагер и Хцаберд оказались вне армянского контроля и ответственности российских сил, на подконтрольной Азербайджану территории.