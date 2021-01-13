В Карабахе ранен армянский военнослужащий

Согласно сообщению, инцидент произошел примерно в 12:00 на участке, охраняемом личным составом одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на центральном направлении.

Раненый военнослужащий – Вардан Вачаганович Киракосян (2000 г.р.).

Отмечается, что раненого немедленно доставили в военный госпиталь и прооперировали. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.