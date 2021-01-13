Железная дорога вдоль армяно-иранской границы более выгодна Азербайджану – «Коммерсантъ»

Российская пресса обратилась к повестке трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных путей в регионе. Российские источники пишут, что приоритетом в повестке дня рабочей группы является восстановление железной дороги, действовавшей в советские годы.

По итогам переговоров, состоявшихся 11 января в Москве, президент России Владимир Путин объявил, что Москва, Ереван и Баку сформируют рабочую группу, которая займется задачей разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. В ближайшее время вице-премьеры трех стран представят конкретные программы транспортной инфраструктуры и экономического развития региона. Первое заседание группы состоится до 30 января.

«Коммерсантъ» представил карту железной дороги, которую планируется восстановить. Она проходит вдоль армяно-иранской границы и позволяет не только Азербайджан связать с Нахичеваном и Турцией, но и Армению - с Россией и Ираном. Большая часть дороги проходит по территории Азербайджана, она довольно длинная. В России за кулисами трехсторонней встречи говорили о том, что Москва обсуждала еще один транспортный коридор, соединяющий Армению с Россией, гораздо более короткий, который проходит через северную часть Азербайджана. Однако более подробной и четкой информации по этому поводу пока нет.

Что касается представленной «Коммерсантом» железной дороги, то российские специалисты отмечают, что она ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности не столь уж выгодна Армении. И неизвестно, когда и на каких условиях Ереван сможет воспользоваться этой железной дорогой. Российские эксперты пишут, что в будущем Россия может транспортировать военные грузы по этой железной дороге. В частности, «РИА Новости» со ссылкой на российского эксперта Нурлана Гасымова пишет, что от открытия дорог выиграют все три страны.

«В прошлом сообщение между Россией и Арменией осуществлялось по воздуху или через территорию Грузии, через Верхний Ларс, который периодически бывает закрыт. Теперь страны получают наземную связь. Это важно для Армении как члена торгового союза - ЕАЭС. И для российской военной базы: грузы не нужно будет перевозить только самолетами», - поясняет Гасымов.

При этом он подчеркивает, что Азербайджан не рассматривает военный транзит из России как угрозу для себя. Между тем, очевидно, что в случае новых боевых действий Азербайджан не позволит России перевозить военные грузы через свою территорию, а в мирное время он будет контролировать все грузы, идущие в Армению.

Напомним, что в последние годы активно обсуждался вопрос грузинской железной дороги, соединяющей Россию с Арменией, однако грузинская сторона заявила, что этого вопроса больше нет в повестке дня Тбилиси. Железная дорога, соединяющая Россию с Арменией через Грузию, должна проходить по территории Абхазии, грузинские власти не считают открытие железной дороги целесообразным, хотя в Москве тема периодически поднимается на различных площадках.

«Лента.ру» также пишет, что 1 марта трехсторонняя рабочая группа уже должна представить график реализации мероприятий по восстановлению транспортного сообщения в регионе. Приоритет пока отдается железнодорожному и автомобильному сообщению и его безопасности.

11 января в Москве Алиев заявил, что важно то, что с помощью этой дороги Баку впервые за 30 лет получит транспортное сообщение со своим эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой. Кроме того, президент Азербайджана подчеркнул, что благодаря новой магистрали Азербайджан получит новый путь сообщения с Турцией, а Армения - сообщение с Ираном и Россией, а также с Турцией, следовательно, Ереван получит выход к новым рынкам.

«Коммерсантъ» пишет, что теоретически эта новая железная дорога выгодна для Армении, поскольку из-за карабахского конфликта железные дороги Армении де-факто сократились до небольшого участка, связывающего Ереван и Тбилиси. Серьезным подспорьем для Армении могло бы стать расширение экономических связей с Ираном, но и это до сих пор было невозможно, учитывая, что страны связывает лишь одна горная дорога.

Таким образом, подписанный в Москве документ теоретически должен устраивать все три стороны: Азербайджану нужна дорога в Нахичеван и Турцию, России - в Турцию и Армению, а Армении - в Россию и Иран. Но де-факто триумфатором по итогам переговоров чувствовал себя только Ильхам Алиев, заключает «Коммерсантъ».