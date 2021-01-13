МИД Армении выступил с заявлением по поводу 31-й годовщины армянских погромов в Баку

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства Армении, говорится:

«31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане: погромы и массовая депортация армянского населения, составляющего основу многокультурного облика Баку, в течение нескольких дней осуществлялись в столице Азербайджана с особой жестокостью. Сотни убитых, искалеченных, пропавших без вести, десятки тысяч беженцев. Армянские погромы в Баку в январе 1990 г. завершили начатый процесс уничтожения армян в Азербайджане.

Антиармянская политика азербайджанских властей была направлена не только на проживавшее в Баку веками армянское население, но и на армянское историческое и культурное наследие города.

По сей день к ответственности не были призваны организаторы и исполнители армянских погромов в Баку, которых продолжают прославлять как героев.

Более того, Азербайджан до сих пор продолжает осуществлять политику этнической чистки и истребления армян в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. Ярким свидетельством того является насильственное выселение армян с территорий Арцаха, оказавшихся под оккупацией Азербайджана, осуществленное массовыми военными преступлениями и методом этнической чистки.

Сегодня, отдавая дань памяти невинных жертв армянских погромов в Баку, мы еще раз подчеркиваем совместную ответственность Республики Армения, Республики Арцах и армян всего мира за обеспечение права армянского народа на свободное, безопасное и достойное проживание на своей родине».