Вазген Манукян назвал московскую встречу очередным позорным поражением Армении

По словам Манукяна, от этой встречи Армения не получила никаких положительных результатов, осталась ни с чем в вопросе пленных, а Азербайджан в очередной раз ратифицировал то, ради чего пришел.

«По заявлению от 9 ноября Азербайджан уже получил больше, чем мог мечтать. Выполнение некоторых пунктов этого заявления было нарушено в его пользу, а именно: пункт 1 (стороны «…останавливаются на занимаемых ими позициях») и пункт 8 («производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших»). Все это благодаря помощи и бездействию Никола Пашиняна», - заявил Вазген Манукян.

Представитель оппозиции продолжил: «11 января в Москве Алиев подтвердил и поставил на новую основу имплементацию пункта 9 («Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой...»), что имеет большое стратегическое значение для Азербайджана. Вне всякого сомнения, в условиях премьерства Пашиняна результаты дальнейших переговоров по реализации этого пункта также полностью удовлетворят только Азербайджан».

Вазген Манукян задался вопросом о том, что Армения могла получить от встречи 11 января, отвечая: «Нужно было поднять вопрос о выполнении пункта 1 трехстороннего заявления от 9 ноября [... «Азербайджанская Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях»], что было нарушено в пользу Азербайджана и что представляет угрозу для Сюника».

«Не было какой-либо констатации относительно урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и относительно статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], что также стало большим поражением. И, конечно, нужно было четко поставить вопрос о пленных и решить его», - заявил Вазген Манукян.

«Трехсторонняя встреча 11 января и совместное заявление по ее итогам подтвердили наш подход, согласно которому Никол Пашинян не может продвигать интересы Армении и армянского народа. Символ поражения должен уйти, в противном случае наши потери и унижения продолжатся», - заключил лидер оппозиционного движения.