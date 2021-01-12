У вакцинированных «Спутником V» 15 граждан осложнений не зафиксировано - Минздрав

У 15 граждан, вакцинированных полученной в подарок от России вакциной «Спутником V», каких-либо поствакцинальных осложнений не зафиксировано, подтвердила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян, которая также была в числе вакцинированных.

По словам Гаяне Саакян, первой партией вакцины, которая поступит в страну в конце января - в первой половине февраля, будут вакцинированы граждане, входящие в группы риска: пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Уже есть договор с международной инициативой «Ковакс фасилити».

«Мы ведем переговоры с российским производителем, ведем переговоры о получении вакцины Pfizer-BioNTech, которая сейчас используется во всем мире, ведем переговоры о вакцине Moderna, потому что для нас очень важны безопасность и эффективность вакцины. Вы все очень хорошо знаете, что на данный момент есть эти три вакцины, плюс к этому есть четкие исследования, результаты клинических испытаний английской вакцины AstraZeneca», - сказала Саакян.

В мире, в том числе в соседних странах, эпидемическая ситуация остается напряженной, в отличие от Армении, где в последние недели наблюдается стабилизация.

Гаяне Саакян, однако, считает это поводом не для расслабления, а для повышения бдительности. Говорить о третьей волне вспышки коронавируса в Армении она не спешит, но не исключает этого после праздничных дней.

«Этот новый коронавирус, будучи новым вирусом, все еще вписывается в окружающую среду и постоянно меняется, чтобы найти для себя оптимальный вариант», - сказала заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Нуне Бакунц.

Новый штамм коронавируса, известный как британский, который привлек внимание ученых в декабре 2020 года, может стать причиной новой волны эпидемии в беспрецедентных масштабах, предупреждают ученые, учитывая скорость распространения нового типа вируса. Он распространяется на 50-70% быстрее.

«На данный момент нет никаких данных, связанных с новым штаммом, о том, что инфицированные этим штаммом тяжелее переносят болезнь или число смертей от него выше. А что касается того, заразится ли человек, уже переболевший коронавирусом нового типа, этим новым штаммом или нет, то это приблизительно сводится к вопросу о повторном заражении, подобных данных пока нет, и какого-то мнения пока нет, пока не прошло достаточно времени и описанных случаев в мире пока нет», - сказала Бакунц.

Новый штамм, который уже встречается более чем в 40 странах мира, достиг и соседних с Арменией стран: Ирана, Грузии. Первый случай зарегистрирован также в России. Достиг ли он и Армении? На этот вопрос точного ответа пока нет. Коронавирус, независимо от типа, выявляется с помощью тех же тестов ПЦР, а для определения штамма вируса необходимо более подробное исследование, возможности проведения которого в Армении пока нет, но будет, заверяет Нуне Бакунц.

«ПЦР-исследование четко показывает присутствие вируса любого штамма, а какой именно штамм присутствует, это тонкий процесс, на данный момент я затрудняюсь назвать конкретный срок, но работы ведутся, мы делаем все возможное для скорейшего внедрения этого исследования в нашей стране», - сказала заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Для всех штаммов вируса профилактика, лечение и даже вакцина одинаковые, утверждают армянские специалисты.

Коронавирус пока не преодолен ни в мире, ни в Армении, лекарства от вируса нет, и в любой момент существует опасность новой волны эпидемии.