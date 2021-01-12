Первая партия вакцины от коронавируса появится в Армении самое позднее в первой половине февраля

Эпидемическая ситуация в Армении в связи с коронавирусом стабильная, число случаев инфицирования снижается, сегодня на пресс-конференции заявила заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА, руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян, отметив, что, тем не менее, после праздников прогнозируется увеличение числа случаев инфицирования.

«Если сравнить показатели воспроизводства инфекции (показатель за последние 14 дней составил 0,84, а показатель за предыдущие 14 дней составлял 1,43), то очевидно, что имеет место снижение, - сказала Саакян, продолжив: - Мы не должны забывать, что в новогодние праздники люди больше общаются, и прогнозируется, что в ближайшее время мы получим небольшое увеличение числа случаев, эту тенденцию мы уже видим. После открытия школ также может произойти активизация».

Отметим, что за прошедшие сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 355, в общем составив 162 643. Было зарегистрировано еще 10 случаев смерти от коронавирусной болезни. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии составило 2941, еще 707 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам. На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8393.

Касаясь вопроса приобретения вакцины от коронавируса, Гаяне Саакян отметила, что Армения ведет переговоры по нескольким направлениям и первую партию вакцины планируется получить в конце января иди в первой половине февраля.

«Мы планируем приобрести вакцину для 10% населения, первоначально только для тех, кто находится в группе риска. У нас уже есть предложения. В данный момент мы ведем переговоры о сроках ввоза вакцины. Первая партия вакцины будет доступна к концу января - первой половине февраля, и начнется процесс вакцинации групп риска», - сказала Саакян.

Она отметила, что ведутся переговоры о закупке вакцин, прошедших необходимые исследования и тесты – «Спутник-В», «Pfizer-BioNTech», «Модерна», «AstraZeneca».

«Пока не ясно, какая вакцина будет у нас первой, параллельно ведется работа по получению указанных четырех видов вакцин», - сказала Гаяне Саакян.