Парламентская оппозиция считает армянскую повестку на московских переговорах проваленной

Армянская повестка в Москве провалилась․ Так парламентская оппозиция комментирует принятое вчера в Москве заявление, которое подписали лидеры Армении, России и Азербайджана.

Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян отмечает, что у армянской стороны было только одно главное ожидание от этой встречи - договоренность о возвращении военнопленных в кратчайшие сроки, чего, однако, не произошло.

«Повестка врага точно выполняется сегодня. Армянская повестка не выполняется. Почему? Потому что символ поражения продолжает вести переговоры. 10 ноября и 14 ноября, когда «Просвещенная Армения» опубликовала свою дорожную карту, вся наша аргументация строилась на этом. Не было ни ругани, ни слова «предатель», вся наша аргументация была построена на этом факте: вы не сможете вести переговоры и получить проармянские решения по неопределенным вопросам, а также по определенным вопросам. Неопределенными вопросами была демаркация границы, относительно чего они говорили, что это не демаркация. В словах Владимира Путина было подчеркнуто, что это демаркация. А определенными вопросами были вопросы военнопленных», - сказал Марукян.

По словам депутата оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, этот документ еще раз свидетельствует о том, что Пашинян не может представлять интересы армянской стороны на переговорах. Зограбян напомнила, что перед встречей Пашинян в своей записи в Facebook подчеркнул, что приоритетом армянской стороны является полноценная реализация пункта 8 заявления от 9 ноября, то есть, обмен пленными, заложниками и телами погибших. Однако, как подчеркивает оппозиционный депутат, в совместном заявлении об этом ничего не говорится.

«Я даже уверена, что он на этом четырехчасовом обсуждении и не поднимал этот вопрос или Алиев же сразу закрыл тему военнопленных. Почему я в этом уверена? Потому что Алиев, а затем и министр обороны Азербайджана, а затем и представитель Азербайджана при ООН уже подтвердили, что считают последних плененных 62 ширакцев диверсантами. Никол Пашинян был доставлен в Москву с единственной целью - подписать вопрос о разблокировании жизненно важных для Азербайджана коммуникаций, разблокировании транспортных артерий», - сказала Зограбян.