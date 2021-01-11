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Армения

Президент России поддержал позицию армянской стороны в вопросе обмена пленными - Рубинян

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян в студии Азатутюн ТВ, 11 января 2021 г.

Президент России поддержал позицию армянской стороны в вопросе обмена пленными, в беседе с Радио Азатутюн заявил депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян.

Премьер-министр Армении сегодня после трехсторонней встречи в Москве подчеркнул, что вопрос пленных урегулировать не удалось. По итогам состоявшейся встречи лидеры Армении, Азербайджана и России подписали новое заявление. Оно касается транспортных коридоров.

«Подписанное заявление, о котором говорилось еще вчера, является выгодным для нас заявлением, и разблокирование коммуникаций может открыть для нас ряд возможностей, в том числе с точки зрения восстановления железнодорожного сообщения Армения-Иран, железнодорожного сообщения Армения-Россия и не только с точки зрения восстановления сообщения», - отметил Рубинян.

Он отметил, что не удалось добиться успеха в вопросе обмена пленными в ближайшие дни, однако армянская сторона поставила этот вопрос очень жестко.

«Российская сторона и президент России принципиально поддержали позицию армянской стороны. Соответствующий пункт заявления от 9 ноября должен быть реализован, то есть решение зафиксировано, и как можно скорее должна произойти его реализация», - подчеркнул депутат.

Рубинян также подчеркнул, что позиция армянской стороны состоит в том, что вопрос статуса Карабаха еще не прояснен и этот вопрос должен обсуждаться и решаться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

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