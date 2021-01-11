В Москве началась встреча лидеров Армении, России и Азербайджана

В Москве началась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Лидеры Армении и Азербайджана встречаются впервые после 44-дневной войны в Карабахе.

Как отмечается в распространенном Кремлем сообщении, также запланированы отдельные двусторонние встречи Путин- Пашинян и Путин-Алиев.

Рабочий визит Никола Пашиняна в Москву является краткосрочным, во второй половине дня он вернется в Ереван.

Также запланирован рабочий обед с участием лидеров. Вероятно, после переговоров также состоится краткая пресс-конференция Путина.

Российские источники отмечают, что это крайне важная встреча для Кремля, настолько важная, что Путин согласился нарушить режим самоизоляции, обусловленный коронавирусом.

В сообщении Кремля отмечается, что на повестке дня трехсторонних переговоров - ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян более подробно представила повестку дня сегодняшних переговоров, подчеркнув: «Азербайджанская сторона и некоторые армянские круги постоянно муссируют тему так называемого «Мегринского коридора», однако, как неоднократно отмечалось, в трехстороннем заявлении от 9 ноября не содержится никаких положений о создании коридора ни через Мегри, ни через территорию Армении».

Между тем, азербайджанская и российская стороны используют выражение «Нахичеванский коридор», причем Баку, говоря о «Нахичеванском коридоре», имеет в виду строительство не только автомагистрали, но и железной дороги, соединяющей Нахичеван с остальной частью Азербайджана. Более того, 7 января Ильхам Алиев заявил, что строительство Нахичеванского коридора начнется в ближайшие дни и займет около двух лет.

Алиев также сказал, что технико-экономическое обоснование проекта транспортного пути Турция-Нахичеван-Азербайджан уже готовится, и в ближайшие дни начнутся строительные работы в азербайджанских городах Горадиз и Зангелан.

Российские источники также пишут, что вопрос Нахичеванского коридора является одной из основных тем сегодняшних переговоров. Добавим, что в документе, подписанном в ночь на 10 ноября, нет ни слова о Нахичеванском коридоре. Там говорится лишь о необходимости транспортного сообщения, однако сразу после окончания войны в Баку заговорили о Нахичеванском коридоре, увязывая его с Лачинским коридором.

Российские источники пишут, что азербайджанская сторона хочет не только создать такой коридор, но и контролировать его вместе с российскими пограничниками.

На сегодняшней трехсторонней встрече, возможно, будет подписан новый документ. Во всяком случае, вчера пресс-секретарь Пашиняна не исключила этого. «Если в ходе встречи удастся достичь согласия по вопросам повестки дня, то есть, по экономическим темам, обмену пленными, пропавшими без вести, то возможно подписание совместного заявления по итогам встречи», - заявила вчера Геворкян.

Российская пресса накануне писала, что на этой трехсторонней встрече, по всей вероятности, будет обсуждаться также вопрос статуса Карабаха. Азербайджанская сторона подчеркивает, что вопрос статуса Карабаха больше не должен стоять в повестке дня.

Разночтения между сторонами существуют также в вопросе вооруженных сил. В заявлении не упоминается, что армянская сторона должна вывести свои войска из остальной части Карабаха, оставшейся под контролем армянской стороны, между тем, Баку периодически поднимает этот вопрос, а Москва предпочитает обходить его стороной. В любом случае российская сторона со всей серьезностью готовится к сегодняшним переговорам. Вчера, в воскресенье, президент России провел дистанционное совещание, посвященное вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее в тот же день Путин обсудил сегодняшние трехсторонние переговоры с президентом Франции - страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Эмманюэлем Макроном.

Добавим, что сегодня днем Союз армян России организует акцию протеста перед посольством Армении в России в знак протеста против визита Никола Пашиняна в Москву.