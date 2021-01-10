Путин и Макрон обсудили предстоящую в Москве трехстороннюю встречу по Карабаху

В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

«С учётом последовательной реализации совместного Заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе.

Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций», - в частности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента РФ.