Парламентские силы комментируют заявления президента

В объемной статье под названием «На пути к Четвертой Республике» президент Армении Армен Саркисян вновь заявил о необходимости проведения внеочередных выборов, подчеркнув, что сегодня Армения проиграла на поле боя и на внешнем фронте, за что нынешнее правительство должно нести ответственность.

Что касается внеочередных выборов, то Армен Саркисян считает, что это нужно сделать после внесения необходимых поправок в Избирательный кодекс и Конституцию, а до этого «с помощью одной из легитимных, сбалансированных и беспристрастных ветвей власти - института президента - должно быть сформировано правительство национального согласия». Президент видит основную миссию этого правительства в достижении трех целей.

«Первая - устранение последствий войны: возвращение всех пленных, заложников и перемещенных лиц, надлежащее лечение и уход за ранеными, восстановление разрушенных домов и квартир, обеспечение нормальных условий жизни, а также предоставление жилья тем, кто лишился крова.

Вторая - подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса.

Третья - реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки, то есть реформа Избирательного кодекса, закона о партиях и, конечно, Конституции. Исходя из этого, правительство должно состоять из профессионалов и экспертов, специализирующихся в конкретных областях. Повторюсь, не надо искать «спасителей нации» или исключительных личностей. Страна управляется институтами, должна действовать система сдержек и противовесов между ветвями власти, все граждане без исключения должны беспрекословно уважать закон и следовать ему», - отметил президент.

Саргсян говорит об инициативе построения после войны нового государства, которое он условно называет «Четвертой республикой». Он отмечает, что смена власти в 2018 году могла стать началом нового этапа в нашей истории, но без новой идеологии она стала лишь концом предыдущей фазы. «Поражение в последней войне было поражением этой системы, а не солдата, народа и нации», - пишет Армен Саркисян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян возражает президенту, что в 2018 году произошла не просто смена власти, а революция, идеи которой поддержало подавляющее большинство народа. Что касается заявлений президента о досрочных выборах, то здесь депутат не видит большого противоречия. По его словам, в Избирательный кодекс вносятся поправки, а закон о партиях уже направлен на подпись президенту.

«Я считаю положительным то, что президент также подчеркивает, что улучшенный кодекс является предварительным условием для проведения внеочередных выборов, поскольку этот проект будет очень инклюзивным во время обсуждений, будет интересно узнать мнение президента по очень конкретным предложениям», - сказал Даниелян.

Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян говорит, что они согласны с акцентами президента, более того, они говорили об этом ранее. «У нас есть общее согласие в том, что премьер-министр больше не может продолжать руководить страной, он должен уйти в отставку, должно быть сформировано переходное правительство, президент называет его правительством национального согласия, по видимости, мы предлагаем то же самое под другими названиями, и, естественно, внеочередные выборы, но, по нашему мнению, они не должны быть поспешными и не должны быть проведены в ближайшее время, потому что до выборов нам нужно решить довольно много проблем. Мы должны подготовить общественность к этим выборам», - отметила Самсонян.

На вопрос Радио Азатутюн, какой они видят роль президента в этом процессе, депутат «Просвещенной Армении» ответила: «Роль президента обусловлена его полномочиями. В этот период президент должен был следить за соблюдением Конституции в стране, он должен был уравновешивать, сдерживать, но, видимо, институт президента в этом вопросе также имел упущения, и теперь, если президент республики видит, что его роль должна быть усилена, это можно только приветствовать».

Оппозиционная фракция «Процветающая Армения пока не комментирует заявления президента и не сообщает, насколько совпадает ее повестка дня с повесткой дня президента Саркисяна.

Напомним, что о проведении внеочередных выборов говорил также премьер-министр Никол Пашинян. Он начал серию консультаций с политическими силами по этой теме. В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, продолжаются ли эти консультации, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сказала: «В эти дни премьер-министр находился в самоизоляции, а сейчас находится в столице России. О ходе и продолжении консультаций будет дана дополнительная информация».