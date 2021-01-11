Единственный логичный выход - внеочередные выборы в разумные сроки – президент Армении

При правильно выстроенной политике, дипломатии и управлении даже нация, лишенная значительных природных ресурсов, может достичь огромных успехов, написал президент Армении Армен Саркисян в своей объемной статье «На пути к «Четвертой Республике»».

Говоря о неизбежности построения содержательного государства, президент отметил, что потери, которые мы видим сейчас, стали следствием глубоко укоренившихся проблем, накопившихся и не решенных за последние три десятилетия.

«В 1994 году мы освободили Арцах, но вплоть до 27 сентября 2020 года у нас не было четкого видения его политического будущего. Существовала только тактика предотвращения новой войны дипломатическим путем, которая была обречена на провал. В течение двадцати лет наш противник твердил, что не допустит создания второго армянского государства на Кавказе, приобретал современное оружие, занимался активной международной лоббистской деятельностью и создавал сети влияния по всему миру для единственной цели. Какой? Вопрос риторический, потому что ответ предельно ясен, - написал президент, продолжив: - Мы проиграли в тот самый момент, когда посчитали миссию возвращения Арцаха завершенной. Мы не уделили должного внимания реальным гарантиям развития и укрепления Арцаха: заселению территорий и демографии, усовершенствованию военной сферы, обновлению арсенала. Мы ослабели и продолжали жить так, будто больше не было серьезных угроз».

По словам Саркисяна, мы проиграли и в информационной войне как на внешнем, так и на внутреннем поле. По его словам, в течение многих лет мы выдавали желаемое за действительность. Ложь, имитация действительности проникла всюду, став угрозой национальной безопасности.

«Да, мы проиграли на поле боя и на внешнем фронте, за что сегодняшнее правительство должно нести ответственность. Но нам предстоят другие вызовы как внутри страны, так и на международной арене. Чтобы сохрани ть свою государственность и вывести ее на принципиально новый уровень, мы должны отбросить эмоции и начать сложную, неприятную, но необходимую работу, прежде всего над собой», - написал президент.

Единственный логичный и цивилизованный выход - внеочередные выборы в разумные сроки

Граждане имеют полное моральное право потребовать принятия конкретных и своевременных мер по выходу из кризиса от избранных ими депутатов Национального собрания, правительства и премьер-министра, написал Армен Саркисян, подчеркнув, что президент республики также имеет свою роль и ответственность в процессе восстановления страны от недавних потрясений.

По словам президента, раскол общества может привести к катастрофическим последствиям, поэтому стране и народу необходимо исцеление, а единственный логичный и цивилизованный выход - внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и Конституцию, что, как отметил Саркисян, позволит начать реальный процесс государственного строительства с чистого листа.

«А до этого времени с помощью одной из легитимных, сбалансированных и беспристрастных ветвей власти - института президента - должно быть сформировано правительство национального согласия. Я вижу основную миссию этого правительства в достижении трех целей:

Первая - устранение последствий войны: возвращение всех пленных, заложников и перемещенных лиц, надлежащее лечение и уход за ранеными, восстановление разрушенных домов и квартир, обеспечение нормальных условий жизни, а также предоставление жилья тем, кто лишился крова.

Вторая - подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса.

Третья - реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки, то есть реформа Избирательного кодекса, закона о партиях и, конечно, Конституции. Исходя из этого, правительство должно состоять из профессионалов и экспертов, специализирующихся в конкретных областях», - заявил президент, вновь подчеркнув, что не надо искать «спасителей нации» или исключительных личностей.

«Страна управляется институтами, должна действовать система сдержек и противовесов между ветвями власти, все граждане без исключения должны беспрекословно уважать закон и следовать ему. В противном случае мы окажемся в перманентном кризисе», - добавил он.

Институт президента может стать спасательным кругом перед лицом любого политического кризиса

При парламентской системе правления институт президента внешне имеет символический или формальный характер, но он может стать спасательным кругом перед лицом любого политического кризиса, отметил Армен Саркисян.

Он убежден, что институт президента – гарант соблюдения Конституции - может стать той незаменимой площадкой, на которой путем диалога будут формироваться конституционные решения и механизмы выхода из кризиса.

«Возникает вопрос: идеальна ли наша Конституция? Ответ один – нет. Как и Конституция любой другой страны. По всему миру идут дебаты о необходимости изменения основного закона. Как гражданин Республики Армения я имею свое мнение о недостатках нашей Конституции, но, будучи президентом Республики, я обязан руководствоваться ею. Мы можем поддаваться эмоциям, но все политические требования должны исполняться в рамках закона», - написал Саркисян, подчеркнув, что «Третья Республика» Армении уже в прошлом. «Мы столкнулись с новой реальностью, которая заставляет нас быть предельно рассудительными, расчетливыми и целеустремленными. Национальная беспечность, неорганизованность, непоследовательность, отсутствие дисциплины, ложные повестки, идеи и подходы, сопровождавшие нас в течение последних десятилетий, должны уйти в архив истории», - отметил он.

«После общенационального шока, вызванного войной, и обязательного переходного этапа необходимо приступить к строительству нового государства, которое мы условно называем в этой статье «Четвертой Республикой». Смена власти в 2018 году могла стать началом нового этапа в нашей истории. Для этого было достаточно оснований: народное единство, энтузиазм и всеобщая поддержка. Но без новой идеологии она стала лишь концом предыдущей фазы. Потери в последней войне – упущения этой системы, а не солдата, народа и нации, - написал президент, продолжив: - «Четвертая Республика» должна стать новой идейной, концептуальной и содержательной базой нашего народа».

«Впереди сложнейшая работа, но в конечном успехе я не сомневаюсь. Главное, чтобы каждый верил в это и по мере своих компетенций и возможностей участвовал в приближении этого дня. У нас нет времени на долгие размышления. Пришла пора хладнокровных, быстрых и продуктивных действий для создания эффективной, организованной и современной страны – БУДУЩЕЙ АРМЕНИИ, основанной на новых технологиях и мышлении и готовой противостоять вызовам 21 века. А о путях достижения этой цели мы поговорим позднее», - заключил Армен Саркисян.