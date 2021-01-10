Оппозиция заявляет, что начальник Генштаба и директор СНБ не стали встречаться с Вазгеном Манукяном

Об этом говорится в заявлении, распространенном «Движением за спасение отечества».

Напомним, что в субботу Вазген Манукян и два других ведущих члена движения встречались с главой МИД Ара Айвазяном по поводу ситуации вокруг Нагорного Карабаха и обстановки в приграничных районах Армении.

До этого выдвинутый 16 оппозиционными партиями кандидат в премьеры публично призвал глав МИД, СНБ и начальника Генштаба ВС Армении предотвратить принятие, по его мнению, антигосударственных решений со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.

После встречи с Айвазяном Манукян сообщил также о намерении обсудить ситуацию с Гаспаряном и Абазяном. Но теперь, как заявил оппозиционный лидер, последние «избегают встречи», что углубило подозрения и обеспокоенность оппозиции.

«Движение за спасение отечества» заявляет, что любое решение против интересов Армении и Нагорного Карабаха будет признано нелегитимным и отклонено армянским народом, а также будет денонсировано после смены власти.