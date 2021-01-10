Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Премьер-министр Армении посетит РФ для трехсторонней встречи с лидерами России и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин (архивная фотография)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 января с рабочим визитом отбудет в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, в Москве запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Согласно сообщению, в рамках визита премьер-министр Армении также проведет встречу тет-а-тет с президентом РФ.

Кремль сегодня также сообщил о запланированных на 11 января в Москве трёхсторонних переговорах, которые пройдут по инициативе Владимира Путина.

«Планируется рассмотреть ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - отмечается в сообщении пресс-службы президента России.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG