Премьер-министр Армении посетит РФ для трехсторонней встречи с лидерами России и Азербайджана

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, в Москве запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Согласно сообщению, в рамках визита премьер-министр Армении также проведет встречу тет-а-тет с президентом РФ.

Кремль сегодня также сообщил о запланированных на 11 января в Москве трёхсторонних переговорах, которые пройдут по инициативе Владимира Путина.

«Планируется рассмотреть ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - отмечается в сообщении пресс-службы президента России.