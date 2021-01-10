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Карабах

Пресс-секретарь премьера считает возможным принятие совместного заявления по итогам встречи в Москве

Мане Геворкян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила, что повестка переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана 11 января в Москве носит экономический характер. Никакого документа по территориальным вопросам подписано не будет.

В посте на своей странице в Facebook Геворкян отметила, что речь идет об открытии региональных коммуникаций, международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию и Иран, а также из центральных регионов Армении по железной дороге через Нахиджеван в Сюникскую область страны.

По словам Геворкян, некоторые азербайджанские и армянские круги постоянно муссируют тему так называемого «Мегринского коридора», однако в совместном заявлении от 9 ноября нет никакого пункта о создании какого-либо коридора по территории Армении.

«Для армянской стороны, однако, краеугольным камнем остается полноценный обмен пленными, заложниками и удерживаемыми лицами, а также расширение масштабов поисково-спасательных работ в зоне боевых действий. Без решения этого вопроса обсуждения любой экономической повестки будет сложным, и армянская сторона считает этот вопрос одной из ключевых тем московской встречи», - написала пресс-секретарь армянского премьера.

Геворкян отметила также, что если по всем перечисленным вопросам удастся достичь согласия, то возможно принятие совместного заявления об итогах встречи.

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