Пресс-секретарь премьера считает возможным принятие совместного заявления по итогам встречи в Москве

В посте на своей странице в Facebook Геворкян отметила, что речь идет об открытии региональных коммуникаций, международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию и Иран, а также из центральных регионов Армении по железной дороге через Нахиджеван в Сюникскую область страны.
По словам Геворкян, некоторые азербайджанские и армянские круги постоянно муссируют тему так называемого «Мегринского коридора», однако в совместном заявлении от 9 ноября нет никакого пункта о создании какого-либо коридора по территории Армении.
«Для армянской стороны, однако, краеугольным камнем остается полноценный обмен пленными, заложниками и удерживаемыми лицами, а также расширение масштабов поисково-спасательных работ в зоне боевых действий. Без решения этого вопроса обсуждения любой экономической повестки будет сложным, и армянская сторона считает этот вопрос одной из ключевых тем московской встречи», - написала пресс-секретарь армянского премьера.
Геворкян отметила также, что если по всем перечисленным вопросам удастся достичь согласия, то возможно принятие совместного заявления об итогах встречи.
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