Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут трёхсторонние переговоры – Кремль

Об этом сегодня сообщил пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в сообщении.

Пресс-служба президента РФ сообщает, что также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.