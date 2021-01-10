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Карабах

Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут трёхсторонние переговоры – Кремль

По инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Об этом сегодня сообщил пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в сообщении.

Пресс-служба президента РФ сообщает, что также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

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