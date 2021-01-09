Представители требующей отставки Пашиняна оппозиции проводят встречу с главой МИД Армении

Об этом сообщается на официальной странице движения в Facebook.

«В настоящее время представители движения Вазген Манукян, Ишхан Сагателян и Артур Ванецян встречаются с главой МИД», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее кандидат на пост главы правительства от оппозиции Вазген Манукян публично призвал глав МИД, СНБ и начальника Генштаба ВС Армении предотвратить принятие антигосударственных решений со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Он заявил, что 11 января планируется встреча Пашиняна с Ильхамом Алиевым, и в этой связи широкие политические и общественные круги испытывают беспокойство и тревогу. Он отметил, что главы МИД, СНБ и начальник Генштаба несут ответственность за все предстоящие решения и должны представить армянской общественности реальное положение дел.