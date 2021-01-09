Состоялась встреча руководителей СНБ Армении и СГБ Азербайджана

Об этом сообщает пресс-центр СНБ Армении.
Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести.
«Контакты по этим темам продолжаются», - отмечается в сообщении.
Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провел рабочую встречу в приграничной нейтральной зоне возле общины Ерасх Араратской области с директором Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Назиевым.
Об этом сообщает пресс-центр СНБ Армении.
Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести.
«Контакты по этим темам продолжаются», - отмечается в сообщении.
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