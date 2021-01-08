Лидер Ирана запретил импорт вакцин от COVID-19 из США и Британии

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в телеобращении заявил, что распорядился о запрете импорта вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных в США и Великобритании.
По словам Хаменеи, он не верит тому, что эти вакцины эффективны. "Если бы американцы могли разработать вакцину, то у них бы не было такого фиаско с коронавирусом в их собственной стране," - приводит Reuters слова аятоллы. По словам Хаменеи, то, что в США от коронавируса умирает по нескольку тысяч человек в день, доказывает, что американская вакцина неэффективна. Точно так же он оценил и ситуацию в Британии. Хаменеи заявил, что не доверяет и Франции.
При этом ранее иранские власти обвиняли США в том, что введённые ими санкции препятствуют доступу Тегерана к вакцинам.
По словам Хаменеи, Иран может разрешить импорт вакцин из одной из стран, которой он доверяет. Конкретную страну он не назвал. Посол Ирана в России ранее заявлял, что прорабатываются планы совместного ирано-российского производства вакцины. Власти Ирана также заявили о начале клинических испытаний вакцины собственного производства.
- В США зарегистрированы вакцины производства американских компаний Pfizer и Moderna, а в Великобритании - вакцины Pfizer и британской корпорации AstraZeneca. Массовая вакцинация в этих странах началась только в декабре, прививки получили всего несколько процентов населения, так что на темпах инфицирования и числе смертей от инфекции вакцинация ещё не могла отразиться.
- В России зарегистрирована вакцина собственного производства "Спутник V". Помимо России, она поставлена в такие страны, как Белоруссия и Аргентина. О планах её поставок в Иран не сообщалось. Зарубежные вакцины в России пока не сертифицированы, и неясно, произойдёт ли это. Страны Запада обвиняли Москву в распространении дезинформации о западных вакцинах.
- В Иране с начала пандемии, по официальным данным, заразились коронавирусом более 1 миллиона 200 тысяч человек, умерли более 55 тысяч, то есть средняя летальность несколько выше, чем в США и странах Европы.
- Иран и США не имеют дипломатических отношений более 40 лет. Отношения между странами откровенно враждебные. С Британией у Ирана отношения не разорваны, но они тоже напряжённые.
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