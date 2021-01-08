Лидер Ирана запретил импорт вакцин от COVID-19 из США и Британии

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в телеобращении заявил, что распорядился о запрете импорта вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных в США и Великобритании.

По словам Хаменеи, он не верит тому, что эти вакцины эффективны. "Если бы американцы могли разработать вакцину, то у них бы не было такого фиаско с коронавирусом в их собственной стране," - приводит Reuters слова аятоллы. По словам Хаменеи, то, что в США от коронавируса умирает по нескольку тысяч человек в день, доказывает, что американская вакцина неэффективна. Точно так же он оценил и ситуацию в Британии. Хаменеи заявил, что не доверяет и Франции.

При этом ранее иранские власти обвиняли США в том, что введённые ими санкции препятствуют доступу Тегерана к вакцинам.

По словам Хаменеи, Иран может разрешить импорт вакцин из одной из стран, которой он доверяет. Конкретную страну он не назвал. Посол Ирана в России ранее заявлял, что прорабатываются планы совместного ирано-российского производства вакцины. Власти Ирана также заявили о начале клинических испытаний вакцины собственного производства.