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Политика

Аппарат президента: Армен Саргсян вернется в Ереван после стабилизации его состояния и разрешения врачей

Президент Армении Армен Саркисян

У президента Армении Армена Саркисяна, находящегося на изоляции в Лондоне после заражения коронавирусом нового типа, сложное течение болезни, у него наблюдаются типичные для этого состояния симптомы.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента.

Согласно сообщению, президент Армен Саркисян продолжает лечение под наблюдением врачей.

В то же время в аппарате президента Армении отметили, что, исходя из состояния здоровья, Армен Саркисян по возможности работает и временно продолжит работу удаленно. А сразу после стабилизации его состояния и с разрешения врачей президент вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей, отметили в аппарате президента.

Напомним, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. Однако в офисе президента сообщили, что у Армена Саркисяна также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным.

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