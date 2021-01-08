Аппарат президента: Армен Саргсян вернется в Ереван после стабилизации его состояния и разрешения врачей

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента.

Согласно сообщению, президент Армен Саркисян продолжает лечение под наблюдением врачей.

В то же время в аппарате президента Армении отметили, что, исходя из состояния здоровья, Армен Саркисян по возможности работает и временно продолжит работу удаленно. А сразу после стабилизации его состояния и с разрешения врачей президент вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей, отметили в аппарате президента.

Напомним, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. Однако в офисе президента сообщили, что у Армена Саркисяна также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным.