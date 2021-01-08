Бадасян отрицает, что Минюст получал какой-либо договор в рамках какой-либо процедуры

Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал министр юстиции Армении Рустам Бадасян, назвав распространяемую в прессе информацию ложью.

Со вчерашнего дня в армянских СМИ муссируется информация о том, что в Минюст поступил предварительный проект договора, который планируется подписать 11 января во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве, «для приведения формулировок в соответствие с Конституцией».

«К сожалению, практика психологического давления на людей с помощью дезинформации не прекращается», - написал Рустам Бадасян.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян хоть и не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что Никол Пашинян может в ближайшее время отправиться в Москву.

Она также никак не прокомментировала распространяемую информацию о возможной встрече Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

Политолог Акоп Бадалян считает встречу Пашинян-Алиев маловероятной, учитывая риторику Алиева в отношении Пашиняна, но уверен, что в повестке дня визита армянского премьера в Москву будут вопросы безопасности.